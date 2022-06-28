«Мы работаем на информационном фронте» «Украинская правда» рассказала историю омбудсмена Людмилы Денисовой, которая обвиняла россиян в массовых изнасилованиях. Но ее заявления не удалось подтвердить

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Людмила Денисова, 2019 год Александр Река / ТАСС

«Украинская правда» опубликовала статью о последних месяцах работы Людмилы Денисовой на посту уполномоченной по правам человека в Украине. В мае Верховная Рада освободила ее от должности, выразив ей недоверие. Денисова была одним из наиболее часто цитируемых в СМИ украинских представителей. Она рассказывала, помимо прочего, о преступлениях российских военных.

Как пишет «Украинская правда», после начала российского вторжения в офисе уполномоченной по правам человека открылась горячая линия, на которую, по официальным данным, с февраля по май позвонили 50 тысяч человек. Они обращались с вопросами о пропавших родственниках и эвакуации, а также по поводу преступлений российских военных. По словам одного из сотрудников, «за телефон садились все, кто мог, звонки принимали десятками в день». ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) приобрела для офиса дополнительные телефоны и серверы.

С 1 апреля в офисе омбудсмена запустилась «специальная телефонная линия по оказанию психологической помощи», где, как утверждалось, работали пять профессиональных психологов. В середине апреля офис отчитался, что за первые две недели психологи приняли звонки от 400 человек, которые рассказывали им преимущественно о преступлениях на сексуальной почве. В сообщении была названа одна из психологов — Александра Квитко. Она давала журналистам интервью, в которых пересказывала истории своих собеседников, содержащие страшные подробности этих преступлений. Позже стали появляться и в официальных заявлениях офиса омбудсмена и самой Денисовой, в том числе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Александра Квитко — дочь Людмилы Денисовой. Как пишет «Украинская правда», она публично участвовала в деятельности офиса омбудсмена по меньшей мере с 2019 года. Работа Квитко на горячей линии была оформлена через контракт с ЮНИСЕФ, поэтому, как следует из публикации, формально конфликта интересов в этой ситуации не было (после увольнения Денисова говорила, что проект психологической помощи организовали без ее участия).

Александра Квитко Сніданок з 1+1 / Youtube

Работа «специальной телефонной линии по оказанию психологической помощи», в рамках которой давала консультации Квитко, по словам источника в офисе уполномоченного, отличалась от деятельности других подразделений своей непрозрачностью. Коллеги не знали, «кто и как часто ей [Квитко] звонит, фиксируются ли эти звонки, какую помощь оказывают жертвам». Имена психологов, работавших вместе с Квитко, также неизвестны.

Как пишет «Украинская правда», журналисты проверяли истории, о которых публично говорили Денисова и Квитко, однако «не могли найти подтверждения для своих материалов». Из публикации также следует, что офис омбудсмена не передавал в правоохранительные органы данные об этих преступлениях и контакты жертв (после увольнения Денисова заявила, что не имела права передавать эти сведения: по ее словам, это могли делать только сами «психологи-консультанты линии ЮНИСЕФ»).

Когда подчиненные Денисовой пытались поднять этот вопрос и понять причину странного поведения своей руководительницы, то, по словам источника УП, только слышали от нее: «Мы работаем на информационном фронте».

Согласно публикации «Украинской правды», сотрудники прокуратуры пытались проверить сообщения Людмилы Денисовой об изнасилованиях детей: в апреле у них были подтвержденные данные об одном таком преступлении, «в то время как уполномоченная рассказывала все новые и новые истории». Эта работа не дала результатов. Как пишет издание, Денисову вызывали на допрос в качестве свидетеля, чтобы узнать источник ее информации.

На первом допросе, как утверждается, омбудсмен «так и не смогла назвать источник своих данных», однако на втором — незадолго до увольнения — рассказала, что «узнавала обо всем от дочери». После допроса Денисова якобы объяснила прокурорам, что «рассказывала эти жуткие истории, потому что хочет победы для Украины», говорится в статье.

Александра Квитко, по данным журналистов, также несколько раз побывала на допросе. Как утверждается в статье, она заявила прокурорам, что за полтора месяца ее горячая линия приняла более тысячи звонков, из которых 450 касались изнасилования детей. В «официальной выписке» сотрудники прокуратуры нашли данные лишь о 92 звонках за все время.

Не смогла Квитко сообщить и никаких деталей: кто ей звонил, к каким врачам она направляла жертв. Ничего, что бы указало на то, что эти жертвы действительно существовали. Зато психолог сказала, что своей матери истории передавала «за чаепитием».

«Украинской правде» не удалось получить комментарии Людмилы Денисовой, Александры Квитко и ЮНИСЕФ.

За несколько дней до увольнения Денисовой женщины, работающие в украинских СМИ, опубликовали обращение к ней с призывом публиковать только проверенную информацию, тщательно подбирать слова и избегать излишней детализации. «Сенсационные материалы, стигматизация, инсинуации и чернуха вокруг человеческих трагедий не помогут нам одолеть врага и рассказать о проблеме преступлений сексуального характера во время войны», — говорилось в письме.

В статье «Украинской правды» сказано, что по состоянию на конец июня украинская полиция ведет 20 расследований об изнасилованиях, в которых подозревают российских военных. По словам адвоката Ларисы Денисенко, это немало, поскольку речь идет о «преступлениях замалчивания и стыда». Журналисты отмечают, что одно расследование может затрагивать несколько эпизодов, и что эта статистика «может не отражать реальный масштаб преступлений».

«Украинская правда» подчеркивает, что статья о Денисовой «не подвергает сомнению то, что россияне совершают в Украине изнасилования». «Но ложные истории об этом только сыграют на руку врагу», — сказано в публикации.

«Медуза» подробно писала о преступлениях (убийствах и изнасилованиях), совершенных российскими военными в селе Богдановка в Киевской области во время оккупации в марте 2022 года. Одного из этих военных, Михаила Романова, заочно судят в Украине за изнасилование жительницы Богдановки и убийство ее мужа.

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