Верховная рада Украины уволила омбудсмена Людмилу Денисову. Ее критиковали за неподтвержденные публикации о преступлениях российских военных

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Верховная рада Украины уволила с должности уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. За ее отстранение проголосовали 234 парламентария, сообщил депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Перед заседанием Верховной рады депутат от партии «Слуга народа» Павел Фролов рассказал о претензиях к Денисовой. По его словам, с начала войны омбудсмен много времени проводила за границей и практически не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, а также защите и обмену пленных.

Фролов также отметил «непонятную концентрацию» медийной работы Денисовой на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», которые она не могла подтвердить доказательствами.

Ранее публикации Денисовой, часто с информацией о сексуальных преступлениях, которые якобы совершили российские военные в Украине, раскритиковали украинские журналисты, правозащитники и психологи. Они опубликовали открытое обращение к омбудсмену, потребовав скорректировать коммуникацию в соответствии с этикой распространения таких сведений и публиковать только проверенную информацию.

«Половые преступления во время войны — это трагедии семей, тяжелая и травматичная тема, а не тема для публикаций в духе „скандальной хроники“», — говорится в письме.

О том, что депутаты Верховной рады намерены выразить недоверие Денисовой, стало известно накануне. Об этом в том числе сообщила сама омбудсмен, заявив, что решение было принято «по команде президента». Как отмечает «Украинская правда», нового омбудсмена пока не назначили.

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