В США приняли закон о контроле над оборотом оружия, который называют самым важным за последние 30 лет Его разработали после двух массовых убийств

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Сенат и Палата представителей США одобрили 80-страничный законопроект о контроле над оборотом оружия. Его поддержали 65 сенаторов, включая 15 представителей Республиканской партии, которая традиционно выступает против ужесточения контроля в этой сфере. В Палате представителей за законопроект проголосовали 234 человека (в том числе 14 республиканцев), против выступили 193. Теперь он будет направлен на подпись президенту.

Законопроект разработали после того, как в мае в США произошли два массовых убийства. В результате стрельбы в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювалде погиб 31 человек, больше половины из них были учениками начальных классов.

После голосования в Сенате президент США Джо Байден заявил: «Сегодня, после 28 лет бездействия, члены Конгресса от обеих партий собрались вместе, чтобы прислушаться к призыву семей по всей стране и принять законопроект, направленный на борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия в нашем обществе. Семьи в Ювалде и Буффало, слишком много прошлых трагических случаев требовали действий. И сегодня мы действуем».

Новый законопроект предусматривает увеличение финансирования охраны школ, крупные вложения в программы контроля психического здоровья и предотвращения самоубийств и дополнительные расходы на другие службы поддержки в кризисных ситуациях. Также планируется ввести более тщательную проверку для людей в возрасте от 18 лет до 21 года, желающих приобрести оружие. Будет значительно увеличен контроль над частной торговлей оружием.

Помимо этого, предлагается ограничить доступ к оружию для тех, кто представляет угрозу для себя и окружающих, в частности, будет закрыта лазейка, благодаря которой люди, осужденные за домашнее насилие, могли покупать огнестрельное оружие. Также планируется направить значительные средства в бюджеты штатов для разработки собственных законов, направленных на ограничение доступа к оружию потенциально опасных людей и на развитие программ помощи в кризисных ситуациях.

«Годами крайне левые ошибочно утверждали, что Конгресс сможет решить ужасную проблему массовых убийств, поправ конституционные права законопослушных американцев. Этот законопроект доказывает, что это не так. Наши коллеги собрали пакет популярных шагов, основанных на здравом смысле, которые помогут сделать ужасающие инциденты менее вероятными, не нарушив при этом закрепленные конституционные права граждан», — заявил сенатор республиканец Митч Макконнелл.

Новый законопроект не вводит жестких ограничений — тем не менее, в американском обществе результаты его рассмотрения называют победой Демократической партии, которая годами выступала за введение более строгого контроля в сфере оборота оружия.

Американские СМИ отмечают, что предыдущий аналогичный по важности закон был принят в 1994 году. Тогда производителям оружия запретили выпускать для гражданского пользования магазины большой емкости и некоторые виды самозарядного оружия, которое попадало под определение штурмового. Запрет действовал в течение 10 лет, но в 2004 году срок его действия истек и его не смогли продлить из-за противодействия партии республиканцев. На сегодняшний день только в семи штатах и округе Колумбия введен запрет на штурмовое оружие.

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США остаются страной с самым высоким уровнем смертности от огнестрельного оружия среди развитых стран. В 2022 году погибли почти 21 тысяча человек — больше девяти тысяч убийств и около 12 тысяч самоубийств. Согласно данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, с начала года в стране произошло 280 массовых убийств.

Демократическая партия США — и, как показывают результаты опросов, большая часть населения страны, — выступают за ужесточение существующих законов о контроле оборота оружия. Противники таких мер (в их числе ) считают, что любое изменение действующих законов станет нарушением конституционного права граждан на владение оружием, закрепленного во второй поправке к Конституции. Они опасаются, что любая уступка повлечет за собой новые требования и приведет в итоге к полному запрету оружия.

Один из главных аргументов таких людей заключается в том, что ограничения на владение оружием на практике не смогли бы предотвратить большинство массовых убийств. Часто приводят пример американца Стивена Пэддока, который в 2017 году совершил самое массовое убийство в истории США — тогда 59 человек погибли и больше 500 получили ранения. Пэддок приобрел оружие легально — он прошел все необходимые проверки, у него не было судимостей и явных признаков психических расстройств.

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Все больше людей в США в последние годы высказываются в пользу того, что проблему насилия с применением оружия можно решить только отменив вторую поправку к Конституции.

Бывший член Верховного суда Джон Пол Стивенс призвал отменить поправку, назвав ее пережитком XVIII века. Научный сотрудник Центра правосудия Бреннана (юридическая школа в Нью-Йоркском университете) Уолтер Шапиро заявил, что никакие реформы не смогут решить существующие проблемы общества, в котором около 400 миллионов единиц оружия хранятся «в шкафах, бардачках и тумбочках».

Суровая правда заключается в том, что корень проблемы — сама вторая поправка. И Америка продолжит движение от одного массового убийства до другого, пока вторая поправка не будет отменена или пока Верховный суд коренным образом не изменит ее.

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