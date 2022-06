Как бы вам об этом сказать… Полу Маккартни исполнилось 80 (!). Рассказываем, как весь мир отмечает эту дату

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Пол Маккартни на концерте в Бостоне, 7 июня 2022 года Barry Chin / The Boston Globe / Getty Images

18 июня 2022 года исполняется 80 лет сэру Полу Маккартни — участнику легендарных The Beatles и до сих пор одному из самых популярных артистов на планете.

Еще в марте ходили слухи, что по случаю юбилея музыканту, давно почитающемуся национальным достоянием Великобритании, дадут новый почетный титул — . Пока об этом официально не объявляли, но в родном Ливерпуле на неделю его именем переименовали Мэтью-стрит — на этой улице располагается знаменитый клуб Cavern, в котором The Beatles начинали свою музыкальную карьеру в конце 1950-х.

СМИ, которые, казалось бы, уже целиком рассказали и задокументировали жизнь Маккартни, тоже отмечают праздничную дату, продолжая выпускать бесчисленные подборки занимательных фактов, редких фотографий и знаковых песен юбиляра.

Например, издание Stereogum опросило 80 музыкантов (от Билли Джоэла и Джарвиса Кокера до Ширли Мэнсон из Garbage и Элли Роуселл из Wolf Alice), каждый из которых выбрал по одной любимой песне Маккартни.

The Daily Telegraph опубликовал воспоминания лидера U2 Боно, певца Элвиса Костелло, композитора Дэвида Арнольда и других музыкантов об их самых запоминающихся моментах из личного общения с Маккартни.

«Русская служба Би-би-си» решила сравнить творчество экс-битла с другим знаменитым юбиляром, которому исполняется 80 лет 20 июня — лидером The Beach Boys Брайаном Уилсоном.

Сам Маккартни не прекращает активной гастрольной деятельности. В апреле он отправился в очередной стадионный тур по США, получивший название «Got Back».

На каждом из 16 концертов исполнялись под четыре десятка песен — от битловских хитов («Canʼt Buy Me Love», «Hey Jude», «Let It Be» и кода из «Abbey Road») до сольных работ и композиций группы Wings («Let Me Roll It», «Maybe Iʼm Amazed», «Dance Tonight», «Band On The Run»). И певец даже не забыл про свою самую раннюю студийную композицию «In Spite of All the Danger», записанную в 1958 году, когда битлы еще назывались The Quarrymen.

По традиции на концертах он пел посвящения своим покойных напарникам по The Beatles — «Here Today» в честь Джона Леннона и «Something» в честь Джорджа Харрисона. Кроме того, в этом туре на бис исполнялся виртуальный дуэт с Ленноном «Iʼve Got A Feeling», сопровождаемый кадрами из прошлогоднего фильма «Get Back» Питера Джексона. А еще Маккартни регулярно выносил на сцену украинский флаг в знак поддержки властей и народа Украины.

Виртуальный дуэт Маккартни и Леннона на концерте в Нью-Джерси Jim Powers

Последний концерт тура состоялся аккурат к дню рождения Маккартни — 16 июня на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Шоу посетили 50 тысяч человек. На концерте к Маккартни присоединились самые известные уроженцы Нью-Джерси. Брюс Спрингстин исполнил с ним дуэтом собственную «Glory Days» и битловскую «I Wanna Be Your Man» (а в конце еще подыграл на гитаре в «The End»), а лидер Bon Jovi Джон Бон Джови спел со всем залом традиционную «Happy Birthday».

Маккартни и Спрингстин на концерте в Нью-Джерси Jim Powers

Ровно через неделю сэр Пол также выступит на «Гластонбери» — главном британском оупен-эйре — и станет самым великовозрастным хедлайнером в истории фестиваля.

Помимо этого музыкант анонсировал выпуск трилогии, в которую войдут его сольные альбомы «McCartney» (1970), «McCartney II» (1980) и «McCartney III» (2020). Бокс-сет поступит в продажу 5 августа.

Ну и, конечно, музыкант получает поздравления от коллег со всего мира. В том числе от The Beatles и их наследников. Разумеется, под бессмертные строчки: «They say itʼs your birthday, itʼs my birthday too, yeah».

The Beatles

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь