В центре Москвы из пистолета с глушителем застрелили бизнесмена. В Армении его разыскивали за подготовку убийства

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Место убийство на Комсомольском проспекте СК России по г. Москве

В центре Москвы на Комсомольском проспекте убили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Преступление произошло поздно вечером 2 июня. Телеграм-канал Baza распространил видеозапись с места убийства. На ней видно, как к мужчине сзади подходит киллер, стреляет ему в затылок три раза из пистолета с глушителем, после чего достает телефон, делает фото убитого и убегает. В момент преступления рядом с убитым шла женщина — ей удалось убежать.

В СК не назвали личность убитого, лишь отметив, что он родился в 1960 году. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что жертва — 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, которого в Армении самого разыскивали по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях.

«112» пишет, что Камарян в Армении в 2013 году пытался организовать заказное убийство Рафика Мадояна, который был соратником Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Камарян якобы обещал исполнителю убийства 500 тысяч долларов и особняк в Испании, но полиция предотвратила преступление. В Москве, пишет Baza, Камарян владел небольшой фирмой, связанной с консалтингом. Его основные крупные активы были записаны на родственников.

Утром 3 июня ГУ МВД сообщило о задержании подозреваемого. Официально его имя не называется, по данным Baza, это гражданин Армении Айрик Ервандян, ему 24 года.

Уголовное дело по факту преступления возбуждено по статьям об убийстве (105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (222 УК РФ).