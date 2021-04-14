В Москве задержали убийцу вора в законе Али Гейдарова. С места преступления он уехал на автобусе, в котором бросил пистолет и купил куртку у другого пассажира

В Москве задержали предполагаемого убийцу вора в законе Али Гейдарова. СК официально сообщил об этом в ночь на 14 апреля, не назвав имени подозреваемого. Телеграм-канал «112» пишет, что его зовут Матлаб Султанов, «Комсомольская правда» сообщает, что он уроженец Азербайджана. По данным «112», мужчина ранее был судим за убийство — в 2008 году он зарезал свою сестру, а также отрезал ухо ее мужу, который пытался ему помешать. В квартире Султанова уже прошли обыски, заседания суда по мере пресечения еще не было, он находится в статусе задержанного.

Следственный комитет Российской Федерации

Убийство Гейдарова произошло 12 апреля в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На записи, опубликованной изданием «47news.ru», видно, как мужчина со спины стреляет в Гейдарова, который в этот момент занимается на тренажере, с расстояния нескольких метров, после чего подходит к нему и делает контрольный выстрел. В это время в зале находились и другие посетители — после стрельбы они разбежались. Затем убийца забрал с вешалки красный рюкзак и тоже покинул помещение. СК возбудил два уголовных дела — по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

С места преступления убийца скрылся на автобусе. Как рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемый доехал на нем до Новопесчаной улицы, после чего пересел на другой транспорт. Позже водитель нашел в салоне его вещи и обратился в полицию; среди них был пистолет «Глок», патроны от которого были найдены в вещах убийцы на месте преступления. Как сообщает «МК», в автобусе убийца поменялся куртками с другим человеком. На камерах видеонаблюдения из автобуса видно, что подозреваемый отдает человеку пятитысячную купюру в обмен на его куртку. Ту, которая первоначально была на нем, позже обнаружили в мусорном баке.

На допросе задержанный признался в убийстве. Однако он отрицает, что преступление было заказным. По словам Султанова, он пошел на убийство из-за того, что у него с Гейдаровым был личный конфликт. При этом, пишет «112», оперативники установили, что убийца еще год назад поселился в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице (там жил Гейдаров и находился фитнес-клуб) и все это время следил за Гейдаровым, «ожидая команды от заказчиков и выбирая подходящий момент».

Задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в тренажерном зале на северо-западе Москвы Следственный комитет Российской Федерации

Али Гейдарову было 40 лет, в криминальных кругах он был известен как Алик Рыжий. Уроженец азербайджанского города Гянджа начал совершать преступления в 1990-х годах в Архангельске. По данным «МК», он получил статус вора в законе в 2012 году на сходке сторонников , после чего в течение некоторого времени вел дела в Архангельской области от его имени, а затем переехал в Санкт-Петербург, где стал известен как Альберт Питерский. Последний свой тюремный срок Гейдаров получил в декабре 2016 года — семь лет за грабеж. В мае 2020 года он вышел из колонии, став первым вором в законе, который освободился условно-досрочно.

Одним из возможных мотивов убийства считается месть за сотрудничество с правоохранительными органами. Как пишет «МК», в колонии Гейдаров «всячески сотрудничал с администрацией и участвовал в самодеятельности», и за это на некоторое время даже был лишен статуса вора в законе. По некоторым данным, УДО он получил за показания на других лидеров преступного мира. Другой версией является месть со стороны друзей вора в законе Надира Салифова (прозвище — Гули Бакинский), который был убит в Анталье в августе 2020 года. Как отмечает программа «Вести. Дежурная часть», Гейдарова считали возможным заказчиком убийства. При жизни Аслана Усояна Гейдаров и Салифов враждовали за право считаться его ближайшими соратниками.

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