Солдат из деревни в Ленинградской области стал контрактником, чтобы заработать на операцию. Он стеснялся своей внешности из-за травмы, полученной при рождении В мае он погиб на войне в Украине

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Антон Федосеев Страница Антона Федосеева во «ВКонтакте»

Под Харьковом в мае 2022 года погиб 21-летний Антон Федосеев из Ленинградской области. Федосеев родился с дефектом лица и мечтал сделать себе пластическую операцию. Он подписал армейский контракт, чтобы заработать на нее денег. Историю Антона Федосеева рассказывает « ».

Как пишет издание, Федосеев рос в многодетной семье в деревне Большой Сабск Волосовского района, у него было два брата и сестра. Его мать растила детей одна, после того как в 2004 году его отец умер. Во время учебы в школе он два года провел в центре социального обслуживания, куда дети попадали из-за «трудных жизненных ситуаций» — его мать начала выпивать. Как рассказали воспитатели центра, Федосеев, в отличие от других воспитанников центра, «был очень ответственным и прекрасно учился». Он никогда не прибегал к насилию и всегда старался остановить конфликты, говорят воспитатели.

Антон с детства жил с дефектом носа — из-за того, что во время родов пуповина обмотала ему лицо, и сразу после рождения ему пришлось делать срочную операцию. Как пишут «Север.Реалии», он стеснялся своего внешнего вида, его мечтой было сделать пластическую операцию, «чтобы нос у него стал как у всех». Заработать на нее в деревне было невозможно.

Летом 2020 года Федосеев, закончив учебу в техникуме на тракториста, получил повестку из военкомата. Закончив срочную службу, он подписал контракт. Его сестра Алена рассказала, что это был единственный реальный способ заработать денег.

На местных фермах и так толком не платят, да еще и задерживают деньги. Конечно, он пытался найти хоть какую-то стабильность, вот и подписал контракт, хотя мы все его отговаривали. Когда Антону предложили ехать в Украину, он, как я поняла, еще мог отказаться. Но он всегда говорил: «Я же не трус». Вот и согласился.

По словам сестры Федосеева, в начале мая он звонил ей, чтобы рассказать о хорошей зарплате, благодаря которой может теперь помогать деньгами матери. 19 мая он погиб, попав под артобстрел в Харьковской области. Домой, пишут «Север.Реалии», Федосеева привезли в цинковом гробу с окошком, через которое видно лицо покойного. Погибшего ненадолго показали родственникам и похоронили 25 мая.