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опубликовал фильм про актрису Марию Машкову — дочь актера Владимира Машкова. После начала войны она рассказала, что отец, активно поддерживающий российскую власть, обвинил ее в «предательстве» за антивоенную позицию. Значительная часть интервью посвящена отношениям Марии с отцом, который, по ее словам, когда «расколдовывается и превращается в самого себя» — невероятный человек, который потрясающе шутит, однако сейчас участвует в совершении подлости. Машкова также рассказала о любимой бабушке, которая верит российской пропаганде, о любви к Киеву, о съемках в российских сериалах и о жизни в США.

Фильм Юрия Дудя про Марию Машкову

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