Дочь Владимира Машкова рассказала, что отец обвинил ее в «предательстве» за антивоенную позицию, потребовал вернуться из США и «быть хорошей россиянкой»
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Актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, рассказала, что отец обвинил ее в «предательстве» за антивоенную позицию. Такое заявление она сделала в интервью CNN.
Машкова, которая несколько лет живет в США, заявила, что отец попросил ее «немедленно вернуться в Россию вместе с дочерьми, быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с русским народом, чтобы помогать бороться с украинскими нацистами».
Машкова также назвала «невообразимым» тот факт, что «так много русских верят, что это насилие хоть как-то оправданно». Она отметила, что не уверена, что теперь сможет вернуться в Россию.
Актер Владимир Машков публично поддерживает проведение «специальной военной операции» на Украине. 18 марта он выступил на провластном митинге-концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма.