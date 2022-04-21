«Некоторые после первой поездки уходят в запой» Телеведущий Денис Минин после начала войны создал группу волонтеров, которая эвакуирует людей из Мариуполя. Вот как спасают жителей уничтоженного города

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Alexander Ermochenko/ / Reuters / Scanpix / LETA

28-летний Денис Минин — ведущий, уроженец Мариуполя, в прошлом работавший на городском телевидении. После начала войны он оказался в Запорожье и организовал команду волонтеров для вывоза мирных жителей из заблокированных Мариуполя и Бердянска. По подсчетам Минина, его группе уже удалось эвакуировать более тысячи человек. О том, как устроен этот процесс и с какими опасностями он связан, Минин рассказал изданию Bird In Flight. «Медуза» пересказала его интервью.

Денис Минин

Как все началось

Когда началась война, мои родители отказались уезжать из Мариуполя, хотя я каждый день просил их это сделать. Потом обстрелы города усилились, мобильная связь пропала, и стало очевидно, что родителей нужно эвакуировать. И я обратился к волонтерам, которые этим занимались. Меня добавили в список ожидания, и через пару дней я понял, что надо брать ситуацию в свои руки. Я познакомился с волонтерами поближе, и они рассказали мне о специфике эвакуации. Оказалось, что нужно брать в расчет очень много нюансов.

Я выяснил, что сотни людей отправлялись в Мариуполь на своих машинах, чтобы привезти гуманитарную помощь и на обратном пути забрать свою семью, друзей и других людей. Но многие из них не знали, по каким дорогам нужно ехать, как разговаривать на блокпостах и так далее. Я решил познакомить всех этих людей с волонтерами и создал телеграм-канал. Сейчас в нем семь тысяч участников, и я рад, что они взаимодействуют без меня: люди просто собираются в условленном месте в условленное время, и мои коллеги их инструктируют.

Кто состоит в волонтерской команде

Сейчас я переключился на другой способ эвакуации из Мариуполя — на микроавтобусах (на обычных автобусах вывезти людей из города невозможно). В нашей команде восемь постоянных участников, другие люди помогают время от времени. У нас 20 микроавтобусов и шесть автомобилей. Водители вывозят людей из Мариуполя и Бердянска, который тоже контролируют российские войска. Поиск водителей занимает долгое время. Мы общаемся с каждым, чтобы удостовериться, что человек выдержит то, что ему придется увидеть в Мариуполе.

Некоторые из тех, кто к нам приходит, хотят спасти из города своих близких. Мы даем им транспорт и топливо, а они обещают забрать с собой еще несколько человек. Другие хотят помочь. Это обычные люди, например, бывшие рабочие металлургических заводов в Мариуполе. Среди наших водителей есть и человек, который отсидел в тюрьме — в том числе за угон машин. Он говорит, что хочет искупить свою вину, помогая другим. Он вывез уже 50 человек из Бердянска.

Что угрожает водителям

Наши водители понимают, что они могут не вернуться. Они передвигаются под обстрелами и к тому же понимают, что могут встретить людей, которые посчитают, что имеют право убить их. Некоторые из водителей, впервые съездив в Мариуполь, отказываются продолжать. Некоторые после первой поездки уходят в запой, чтобы попытаться забыть то, что они увидели. Сейчас Мариуполь представляет собой ужасное зрелище. Все разрушено, а на дорогах тут и там лежат человеческие конечности.

Микроавтобусы в Мариуполь уже не пускают (но есть другие способы попасть в город, о которых я не буду говорить, пока не закончится война). Троих наших водителей микроавтобусов задержали. Я прилагаю все усилия, чтобы вытащить их. Случаев гибели водителей в моей команде пока не было, но я знаю другую команду, в которой такой случай был. У них пропал молодой парень, его не могли найти семь дней. А потом кто-то увидел в телеграме фото его автобуса, изрешеченного пулями. На водительском сидении была кровь.

Как проходит подготовка к поездкам

Мы покупаем топливо за пожертвования, машины тоже иногда получаем в дар. Большую часть нашего автопарка составляют старые микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter, которые до войны использовались как маршрутки. Перед поездкой они проходят техосмотр. Затем их нагружают гуманитарной помощью — едой, водой, лекарствами. Потом наступает очередь бумажной волокиты, про которую я не могу говорить подробно, и инструктажа водителей.

В последнее время мы запрещаем водителям говорить на блокпостах, что они волонтеры. Там стали дежурить люди из ДНР. Они более агрессивные, подозрительные и не могут понять, зачем кому-то помогать бесплатно. Теперь мы придумываем прикрытие для каждого водителя, чтобы он мог объяснить, кто он, зачем едет в Мариуполь, где и за какие деньги купил машину. Каждая деталь имеет значение, потому что любое несоответствие может стоить жизни.

Еще мы покупаем одноразовые бритвы, зубные щетки, чай, семечки, сигареты и сим-карты. Солдатам врага нужны такие вещи, это может облегчить прохождение контрольно-пропускных пунктов.

На подготовку к поездке и саму поездку уходит четыре-пять дней. Отправив один микроавтобус, начинаем готовить другой. Когда водитель в пути, мы волнуемся. Если он не возвращается вовремя, мы не находим себе места.

Почему не получается организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя

Это вопрос к переговорщикам. Но я не виню наше правительство. Оккупанты не хотят, чтобы людей эвакуировали на территорию Украины. Недавно я разговаривал со своим другом, который уехал из Мариуполя в Новоазовск. Ему рассказывали, что мужчин призывают в армию прямо на украинских блокпостах, что Запорожье в блокаде, а Украина в руинах. У людей в Мариуполе нет возможности проверить информацию. А когда тебе снова и снова рассказывают такие ужасные истории под звуки обстрелов, ты начинаешь в них верить.

Это краткий пересказ интервью Дениса Минина. Приведенные фразы не обязательно являются точными цитатами. Полностью интервью можно прочесть тут (на английском) или тут (на украинском).

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