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Гавриил Григоров / ТАСС

5 марта Савеловский районный суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика, бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину по статье о нарушении правил проведения митинга. Причиной претензий к Галяминой стал ее призыв выйти на антивоенную акцию. Выступая в суде с последним словом, политик произнесла речь против вторжения России в Украину — несмотря на то, что судья сама пыталась ей помешать и просила это сделать адвоката. 6 марта в соцсетях Галяминой были опубликованы аудиозапись и расшифровка этого разговора. Приводим его с незначительными сокращениями.

Юлия Галямина

Юлия Галямина: Сейчас я буду говорить речь, подождите. Если это мой последний шанс, я ее произнесу. Вы можете не слушать, вам все равно не интересно. Но мои коллеги, друзья, люди России услышат.

Я не боюсь камер. Я уже сидела за свое и за наше общее право собираться мирно и без оружия. Я уже сидела за свое и за наше общее право избираться и быть избранным.

: Послушайте меня, это не относится к существу дела. По существу рассказывайте!

Галямина: Это относится! Я по существу рассказываю.

Судья: К делу это не относится!

Галямина: Относится. Право собираться мирно и без оружия относится к существу дела. Итак, я сидела за право… создавать горизонтальные объединения граждан…

Судья: Не надо, пожалуйста… Алин, позови пристава!

Галямина: Сегодня ставки повышены, я буду…

Судья: Перерыв объявляю!

Галямина: …сидеть за наше право на мирную жизнь.

Судья: Адвокат!

Галямина: За наше право называть войну войной…

Судья: Адвокат, разберитесь со своей…

Галямина: …а мир миром.

Судья: …объясните, что надо соблюдать!

: Она просто хочет высказать свое мнение.

Судья: Пристава, пожалуйста!

Галямина: Я сяду за наше право жить в нормальной, человечной, а не фашистской стране.

Судья: Гражданка меня не слышит, суд не слышит…

Галямина: Нам говорят: мы можем бомбить центральные площади городов…

Судья: Перебивает!

Галямина: …взрывать электростанции, убивать детей.

Судья: Адвокат!

Галямина: Но вы не можете говорить «Нет войне».

Судья: Вы можете повлиять на своего подзащитного?

Галямина: Нам говорят: мы можем бросать необученных солдат…

Адвокат: Она хочет высказать свою…

Галямина: …на территорию…

Судья: Вы можете меня не перебивать, когда я говорю? Она меня не слышит! Вы можете повлиять?

Адвокат: Я могу.

Судья: Вы же являетесь адвокатом!

Адвокат: Я являюсь адвокатом. Я разъясняю право своей подзащитной на то, чтобы она могла высказать свою позицию. Вы же ее спросили.

Судья: Да, она высказала свою…

Галямина: Я еще не высказала свою позицию.

Судья: Я поэтому ей и говорю, что по материалам дела! Именно по данному случаю.

Галямина: Я по данному случаю высказываюсь.

Судья: Вы сами себе противоречите! Вы вначале сказали, что это не призыв…

Галямина: Я имею право самой себе противоречить.

Судья: Вы сами сказали, что запись не является призывом!

Галямина: И что? Я высказываю свою позицию по данному случаю! Значит, если я сама себе противоречу — это мое право. Вы потом можете дать оценку моей речи. Но то, что я могу произнести ее — это мое право. Давайте не будем лишать меня базовых прав.

Итак, нам говорят: мы можем бросать необученных солдат на территорию другой страны, превращать их в пушечное мясо, бросать их на поле боя и ничего не говорить родным. Но вы не можете потребовать ответа на вопрос матерей: «Где мой сын?».

Вы можете сажать детей в тюрьму за букет цветов. Или значок. Вы можете сажать в автозаки семилеток. Задерживать бабушек-блокадниц, избивать на площадях больших ученых. Но мы должны утверждать, что фашизм не у нас, а в соседней стране.

Всех тех, кто сегодня поддерживал спецоперацию (не просто поддерживал, а поддерживал делом)… Те опера, которые задерживали меня, как бандиты, не представившись, не предъявив мне никаких законных требований. Те сотрудники отдела полиции, которые составляли заведомо ложный протокол и держали заведомо невиновного человека в камере.

Так вот, всех тех, кто поддерживает военные преступления, ждет трибунал. Сегодня это не просто слова, потому что трибунал в Гааге уже начал работать. Начал свое расследование. Расследование преступлений против человечности.

Судья: Кого ждет трибунал, еще раз повторите, пожалуйста?

Галямина: Всех, кто поддерживал военные преступления. И я уверена, что они доведут это дело до конца. И я верю, что рано или поздно страна, наша страна Россия, патриотом которой я являюсь, станет страной человечности. Человечной Россией. Я готова сделать все, чтобы это случилось. Спасибо большое!

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