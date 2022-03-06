«Перерыв объявляю! Адвокат! Пристава, пожалуйста!» Арестованная на 30 суток Юлия Галямина произнесла в суде антивоенную речь — хотя судья пыталась ей помешать. Расшифровка их диалога
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5 марта Савеловский районный суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика, бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину по статье о нарушении правил проведения митинга. Причиной претензий к Галяминой стал ее призыв выйти на антивоенную акцию. Выступая в суде с последним словом, политик произнесла речь против вторжения России в Украину — несмотря на то, что судья сама пыталась ей помешать и просила это сделать адвоката. 6 марта в соцсетях Галяминой были опубликованы аудиозапись и расшифровка этого разговора. Приводим его с незначительными сокращениями.
Юлия Галямина: Сейчас я буду говорить речь, подождите. Если это мой последний шанс, я ее произнесу. Вы можете не слушать, вам все равно не интересно. Но мои коллеги, друзья, люди России услышат.
Я не боюсь камер. Я уже сидела за свое и за наше общее право собираться мирно и без оружия. Я уже сидела за свое и за наше общее право избираться и быть избранным.
Судья: Послушайте меня, это не относится к существу дела. По существу рассказывайте!
Галямина: Это относится! Я по существу рассказываю.
Судья: К делу это не относится!
Галямина: Относится. Право собираться мирно и без оружия относится к существу дела. Итак, я сидела за право… создавать горизонтальные объединения граждан…
Судья: Не надо, пожалуйста… Алин, позови пристава!
Галямина: Сегодня ставки повышены, я буду…
Судья: Перерыв объявляю!
Галямина: …сидеть за наше право на мирную жизнь.
Судья: Адвокат!
Галямина: За наше право называть войну войной…
Судья: Адвокат, разберитесь со своей…
Галямина: …а мир миром.
Судья: …объясните, что надо соблюдать!
Адвокат: Она просто хочет высказать свое мнение.
Судья: Пристава, пожалуйста!
Галямина: Я сяду за наше право жить в нормальной, человечной, а не фашистской стране.
Судья: Гражданка меня не слышит, суд не слышит…
Галямина: Нам говорят: мы можем бомбить центральные площади городов…
Судья: Перебивает!
Галямина: …взрывать электростанции, убивать детей.
Судья: Адвокат!
Галямина: Но вы не можете говорить «Нет войне».
Судья: Вы можете повлиять на своего подзащитного?
Галямина: Нам говорят: мы можем бросать необученных солдат…
Адвокат: Она хочет высказать свою…
Галямина: …на территорию…
Судья: Вы можете меня не перебивать, когда я говорю? Она меня не слышит! Вы можете повлиять?
Адвокат: Я могу.
Судья: Вы же являетесь адвокатом!
Адвокат: Я являюсь адвокатом. Я разъясняю право своей подзащитной на то, чтобы она могла высказать свою позицию. Вы же ее спросили.
Судья: Да, она высказала свою…
Галямина: Я еще не высказала свою позицию.
Судья: Я поэтому ей и говорю, что по материалам дела! Именно по данному случаю.
Галямина: Я по данному случаю высказываюсь.
Судья: Вы сами себе противоречите! Вы вначале сказали, что это не призыв…
Галямина: Я имею право самой себе противоречить.
Судья: Вы сами сказали, что запись не является призывом!
Галямина: И что? Я высказываю свою позицию по данному случаю! Значит, если я сама себе противоречу — это мое право. Вы потом можете дать оценку моей речи. Но то, что я могу произнести ее — это мое право. Давайте не будем лишать меня базовых прав.
Итак, нам говорят: мы можем бросать необученных солдат на территорию другой страны, превращать их в пушечное мясо, бросать их на поле боя и ничего не говорить родным. Но вы не можете потребовать ответа на вопрос матерей: «Где мой сын?».
Вы можете сажать детей в тюрьму за букет цветов. Или значок. Вы можете сажать в автозаки семилеток. Задерживать бабушек-блокадниц, избивать на площадях больших ученых. Но мы должны утверждать, что фашизм не у нас, а в соседней стране.
Всех тех, кто сегодня поддерживал спецоперацию (не просто поддерживал, а поддерживал делом)… Те опера, которые задерживали меня, как бандиты, не представившись, не предъявив мне никаких законных требований. Те сотрудники отдела полиции, которые составляли заведомо ложный протокол и держали заведомо невиновного человека в камере.
Так вот, всех тех, кто поддерживает военные преступления, ждет трибунал. Сегодня это не просто слова, потому что трибунал в Гааге уже начал работать. Начал свое расследование. Расследование преступлений против человечности.
Судья: Кого ждет трибунал, еще раз повторите, пожалуйста?
Галямина: Всех, кто поддерживал военные преступления. И я уверена, что они доведут это дело до конца. И я верю, что рано или поздно страна, наша страна Россия, патриотом которой я являюсь, станет страной человечности. Человечной Россией. Я готова сделать все, чтобы это случилось. Спасибо большое!