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Адвокат Сэм Энзер (в центре) с обвиняемыми в отмывании биткоинов — Хизер Морган и ее мужем Ильей Лихтенштейном. Иллюстрация с заседания суда в Нью-Йорке 8 февраля 2022 года Elizabeth Williams / AP / Scanpix / LETA

Министерство юстиции США объявило, что конфисковало большую часть из 119 754 биткоинов, украденных в 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Bitfinex. Специальные агенты смогли вернуть 94 636 биткоинов, стоимость которых на момент конфискации составила более 3,6 миллиарда долларов (а на момент публикации этой заметки — 4,1 миллиарда). В министерстве юстиции заявили, что это крупнейшая конфискация криптовалюты за всю историю ведомства.

В августе 2016 года гонконгская биржа Bitfinex сообщила, что хакеры украли почти 120 тысяч биткоинов, после чего стоимость криптовалюты (на тот момент) упала с 600 до 540 долларов за монету. До того, как о взломе стало известно, такое количество биткоинов оценивали в 72 миллиона долларов, после кражи — в 65 миллионов долларов. Сейчас Минюст США оценил общую сумму украденных средств в 4,5 миллиарда долларов (на момент публикации заметки сумма выросла до 5,2 миллиарда долларов). С августа 2016 года курс биткоина вырос на 7500%.

8 февраля следователи задержали на Манхэттене в Нью-Йорке супружескую пару, обвиняемую в отмывании украденной криптовалюты. Задержаны 34-летний Илья Лихтенштейн, который имеет гражданство США и России, а также его 31-летняя жена Хизер Морган. В Минюсте не сказали, связаны ли они с компьютерной атакой на Bitfinex. Обоим задержанным предъявили обвинения в сговоре с целью отмывании денег, за что им грозит до 20 лет тюрьмы, а также в сговоре с целью обмана США, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Суд отпустил Лихтенштейна под залог в размере пяти миллионов долларов, а Морган — под залог в три миллиона долларов, пишет The New York Times.

По версии следствия, во время кибератаки на Bitfinex хакер провел более двух тысяч несанкционированных транзакций, переведя украденные биткоины на криптовалютный кошелек, который контролировал Лихтенштейн. За последние пять с половиной лет около 25 тысяч украденных биткоинов вывели с кошелька в рамках сложной схемы отмывания денег, после чего часть средств оказалась на счетах Лихтенштейна и Морган. Следователи смогли конфисковать более 94 тысяч биткоинов, получив во время обыска ключи (цифровые пароли) для доступа к криптовалютному кошельку Лихтенштейна.

По версии следствия, для отмывания денег Лихтенштейн и Морган открывали счета на вымышленные имена, перемещали украденные биткоины небольшими суммами, использовали программы для автоматизации транзакций. В одном случае биржа заблокировала семь аккаунтов пары, из-за чего на счетах застряли более 186 тысяч долларов. Также пара за криптовалюту покупала предоплаченные карты, которыми расплачивалась за различные товары и услуги (например, поездки на Uber или покупку PlayStation). Кроме того, супруги использовали криптовалюту для покупки невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Илья Лихтенштейн известен по прозвищу Голландец, пишет The New York Times. В своем профиле в LinkedIn Лихтенштейн описывает себя как «технологического предпринимателя, кодера и инвестора», а также указывает, что получил образование в штате Иллинойс. Предположительно в 2019 году Илья Лихтенштейн предложил Хизер Морган пожениться. Супруги жили в квартире с двумя спальнями в Нижнем Манхэттене стоимостью около одного миллиона долларов, но, согласно документам, они были арендаторами, а не владельцами недвижимости.

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Хизер Морган описала себя в LinkedIn как «серийного предпринимателя, плодовитого автора, непочтительного комедийного рэпера и инвестора». Хизер Морган читала рэп под псевдонимом Razzlekhan, а также писала тексты для журналов Forbes и Inc. В Forbes в сообщении о задержании Морган сказано, что она была автором Forbes Women с июля 2017 года по сентябрь 2021 года, но никогда не была сотрудником издания. В Inc. не комментировали, сотрудничали ли с Хизер Морган.

Как отмечает The New York Times, Лихтенштейн и Морган неоднократно высказывались о криптовалютах. Так, в ноябре 2021 года Лихтенштейн в твиттере раскритиковал новостную заметку, в которой «почти ничего не говорится о том, как защитить ваши ключи» — цифровые пароли к криптокошелькам.

В 2014 году Морган написала в блоге, что биткоин в учебниках по экономике «станет примером классического пузыря, кишащего мошенниками». Она допускала, что стоимость криптовалюты снизится до нуля. В статье для Forbes в 2020 году она писала, как «защитить свой бизнес», поскольку «киберпреступники и мошенники пользуются сбоями, вызванными пандемией». В декабре 2021 года Морган написала в твиттере, что из-за возросшего спама о криптовалютах она ждет, что «этот пузырь скоро лопнет», но она не верит в это.

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Александр Бакланов