«Мать не знает, к какому мужику пристать, а дочь копирует». В Воронеже учительница рассказала четвероклассникам про вред разводов Педагог уволилась, а прокуратура начала проверку

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Светлана Кузнецова / Фотобанк Лори

В паблике «„Жители Воронежа“ (Мкр.Шилово)» 8 февраля была опубликована запись, как утверждается, беседы учительницы с учениками школы № 103. Евгений Сажин, разместивший видео, утверждал, что монолог педагога записали четвероклассники на одном из уроков, «в процессе которого многие дети вышли заплаканные».

«Просто нет слов, какого черта она вообще там делает? И она педагог начальных классов, я, мягко говоря, в шоке, что там происходит. Родители, меня интересует ваше мнение», — говорится в подписи к ролику.

Запись начинается с того, что учительница рассказывает детям, что «девочка, у которой родители разведены, не поймет, где она находится». По ее словам, в «обычной семье» есть оба родителя: мама учит дочь чистить картошку и мыть посуду, папа — дарит подарки и уделяет семье «мужское» внимание.

«А когда разведены, мать не знает, на какую ногу встать — и на работе работать, и ребенка стирать, и все убирать. Мужика нет, и все на ней. Она уже не знает, к какому мужику пристать, чтобы второго мужика себе найти. А ребенку деваться некуда в этих условиях. Она [дочь] не поймет, где она находится: один муж дома, другой муж дома, третий муж… Мама не пойми чем занимается, мужиков водит. У нее [дочери] истерика, она не знает, как приспособиться к таким ситуациям. И она начинает смотреть на это, и начинает так же точно вести [себя], как ее мама. С мальчиками, с мужчинами постарше. Так же точно начинает копировать маму. Она не знает, как ей выживать», — говорит учительница.

Далее педагог рассуждает, что в семье, где родители развелись, ребенку перестают уделять внимание, потому что он не нужен ни маме, ни папе, у которого есть «какая-то там жена». «И ты брошенный какой-то. Ты начинаешь на всех огрызаться, начинаешь быть злым на всех — на учителей, на взрослых. Потому что ты хочешь приспособиться хоть к чему-то», — говорит учительница в конце записи.

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В комментарии «Комсомольской правде» Евгений Сажин рассказал, что ранее в этой школе, где учится его ребенок, уже были похожие случаи, которые вызывали возмущение родителей, но «все замалчивалось и сводилось к нулю».

На следующий день после публикации пресс-служба мэрии города сообщила, что учительница написала заявление об уходе по собственному желанию. В мэрии предположили, что педагог приняла такое решение после травли в соцсетях.

«Конечно, педагогам независимо от обстоятельств надо быть сдержанными и корректными. Но в управлении образования напомнили, что учителя тоже люди, тоже могут находиться в стрессе и совершать ошибки, и попросили горожан быть терпимее и не осуждать человека», — заявила пресс-служба.

Власти города собирались провести проверку случившегося, но из-за увольнения учительницы решили ее отменить.

Прокуратура региона, в свою очередь, организовала проверку «в части исполнения законодательства об образовании» после того, как о ситуации написали СМИ. Детям, говорится в сообщении надзорного ведомства, предложат психологическую помощь, а после проверки могут быть приняты «меры прокурорского реагирования».

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