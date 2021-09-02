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Педагог дополнительного образования школы № 76 в Хабаровске Юлия Марченко, которая ведет уроки танцев, публично извинилась перед всеми, кого задел ее сценический номер, показанный 1 сентября на школьной линейке. Видео с ее объяснениями опубликовала администрация Хабаровска.

1 сентября на школьной линейке Юлия Марченко исполнила номер «Птица счастья» — танец живота — перед группой детей и их родителей. Вот как это выглядело:

1 сентября 2021 года на линейке в школе № 76 Хабаровска учительница исполнила танец живота Аиф Хабаровск

Танец учительницы вызвал широкое обсуждение. Пользователи соцсетей критиковали преподавателя за «полуэротический» танец, сравнивали его со стриптизом и спрашивали, «где танцы на пилоне в честь 1 сентября?». СМИ называли учительницу «полураздетой девушкой», а ее наряд «откровенным».

В управлении образования Хабаровска заявили, что подобное выступление «недопустимо и неуместно на празднике, посвященном Дню знаний». Управление организовало служебную проверку в отношении директора и административного персонала школы.

2 сентября Юлия Марченко извинилась перед школьниками и их родителями после того, как встретилась с сотрудниками городского управления образования.

Я хочу искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение, какие-то чувства, которые ввели вас в резонанс. Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства. Я хотела принести вам радость.

Учительница отметила, что ее образ получился слишком «сценическим» и не вписался в формат Дня знаний. Она подчеркнула, что ее костюм был абсолютно закрытый, телесного цвета, а «под бликами солнца создается впечатление обнаженного тела».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Александр Бакланов