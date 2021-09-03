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«Медуза», я с тобой

Директор школы в Хабаровске решила уволиться после танца учительницы на 1 сентября

Источник: DVhab.ru

Директор школы № 76 в Хабаровске Татьяна Строкова написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как учительница танцев Юлия Марченко исполнила танец живота на школьной линейке 1 сентября.

Заявление директора школы пока не удовлетворили, сообщили изданию DVhab.ru в городском управлении образования. Решение примут после завершения служебной проверки «с учетом мнения родительского сообщества школы», отметили в управлении.

Татьяна Строкова проработала в школе 28 лет, сообщила «Аргументам и фактам» замдиректора школы № 76 Елена Кирюхина.

1 сентября учительница дополнительного образования школы № 76 в Хабаровске Юлия Марченко исполнила на школьной линейке номер «Птица счастья» — танец живота. После возникшей критики и сравнений танца со стриптизом учительница извинилась перед детьми и родителями, которых мог задеть ее танец. Она отметила, что своим танцем не хотела никого оскорбить, а «хотела принести радость».

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