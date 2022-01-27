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Кайл Хиппчен на фоне капсулы Crew Dragon в Космическом центре Кеннеди во Флориде, 21 января 2022 года John Raoux / AP / Scanpix / LETA

16 сентября 2021 года компания SpaceX отправила в космос корабль с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем. Миссию назвали Inspiration 4. Ее экипаж состоял из четырех человек: миллиардера Джареда Айзекмана, ассистента врача Хейли Арсено, преподавателя Сиан Проктор и инженера по обработке данных Криса Семброски. Они провели на околоземной орбите три дня и благополучно вернулись на Землю.

Айзекман — глава компании по обработке платежей Shift4 Payments, чье состояние оценивают в полтора миллиарда долларов. Именно он оплатил все четыре места на корабле SpaceX. Главной целью миссии миллиардер назвал сбор денег для детской больницы святого Иуды в Мемфисе, которая специализируется на лечении и исследовании онкологических заболеваний.

Арсено вошла в состав экипажа как сотрудница больницы святого Иуды, которая в детстве сама лечилась там от . Проктор — как победительница конкурса, в рамках которого нужно было создавать благотворительные онлайн-магазины в интересах больницы. А Семброски стал участником миссии по итогам лотереи для тех, кто сделал пожертвование в адрес больницы. При этом еще до полета выяснилось, что в лотерею выиграл не он сам, а его друг, который не смог полететь и передал свое место ему.

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Кто был тем самым другом и почему он не полетел, до сих пор не было известно. Теперь агентство Associated Press назвало его имя. Это 43-летний Кайл Хиппчен, командир воздушного судна в Endeavor Air. Это региональный американский перевозчик, входящий в авиакомпанию Delta. Они с Семброски в конце 1990-х вместе учились в и жили в одной комнате. Оба увлекались космосом, ездили посмотреть на запуски NASA и входили в организацию, выступавшую за свободные полеты в космос для всех.

После университета Хиппчен и Семброски разъехались по разным концам страны (первый живет во Флориде, второй — в штате Вашингтон), но продолжили общаться на тему космоса. Когда Айзекман объявил о лотерее с пожертвованиями больнице святого Иуды, победитель которой отправится на орбиту, оба, не сговариваясь, приняли в ней участие. Хиппчен сделал несколько пожертвований на общую сумму около 600 долларов. Семброски, который должен был перейти на новую работу в авиакосмическую компанию Lockheed Martin, пожертвовал 50 долларов. Ни один из них не думал, что выиграет.

В начале марта Хиппчен, как пишет AP, начал получать от организаторов лотереи «расплывчатые» электронные письма с вопросами о его параметрах. В этот момент он обратил внимание на то, что победитель лотереи, который полетит в космос, должен быть не выше двух метров и весить не больше 113 килограммов. Рост Хиппчена составлял 1,8 метра, вес — 150 килограммов. Он написал организаторам лотереи, что не подходит, думая, что стал лишь одним из многих финалистов. Но за этим последовал шквал писем и телефонных звонков: оказалось, что Хиппчен выиграл в лотерею.

Запуск миссии Inspiration 4 должен был состояться через полгода. SpaceX нужно было измерить ее участников, чтобы подобрать для них летные костюмы и сидения. Хиппчен, аэрокосмический инженер и пилот по образованию, понимал, что ограничения по весу членов экипажа — это вопрос безопасности, и их нельзя игнорировать. Он стал думать, как ему сбросить 37 килограммов за шесть месяцев. «Это возможно, но это не самая здоровая вещь на свете», — объяснил Хиппчен AP. Он решил выбрать человека себе на замену. Уже к конце марта 42-летний Семброски официально стал членом экипажа Inspiration 4.

Кайл Хиппчен (слева) и Крис Семброски, 21 апреля 2021 года Chris Sembroski / AP / Scanpix / LETA

Айзекман, оплативший миссию, назвал поступок Хиппчена «невероятным актом великодушия». Семброски тоже был благодарен другу. Перед самым полетом участники Inspiration 4 могли сделать один телефонный звонок — и Семброски позвонил именно Хиппчену. А еще он взял с собой в космос некоторые его личные вещи — например, погоны командира воздушного судна и медаль «Пурпурное сердце», полученную его двоюродным дедушкой за участие в Первой мировой войне.

За запуском миссии Inspiration 4 Хиппчен наблюдал из VIP-ложи. Ему не удалось увидеть Землю с орбиты, но удалось почувствовать, что такое невесомость. Он присоединился к семьям членов экипажа Inspiration 4 во время полета на специальном самолете, где можно достигнуть состояния невесомости. «Это была бомба», — заявил Хиппчен.

Тем не менее, отказ от полета в космос стал для него ударом. Хиппчен рассказал, что мог полететь, лишь семье и некоторым друзьям. Всего, по его оценкам, до интервью AP об этом знали меньше 50 человек. И он до сих пор не посмотрел документальный фильм Netflix об Inspiration 4. «Слишком больно. Я безумно разочарован. Но так уж вышло», — говорит он.

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SpaceX впервые отправила на орбиту экипаж, в котором нет профессиональных космонавтов. Места для участников миссии оплатил миллиардер Джаред Айзекман Этот полет установил сразу несколько рекордов

Подробнее о миссии Inspiration 4

SpaceX впервые отправила на орбиту экипаж, в котором нет профессиональных космонавтов. Места для участников миссии оплатил миллиардер Джаред Айзекман Этот полет установил сразу несколько рекордов

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Пересказала Ольга Корелина