Участники первой космической миссии, в которой не было профессиональных космонавтов, вернулись на Землю
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!
Компания SpaceX вернула на Землю участников Inspiration 4 — первой в истории космической миссии, среди членов экипажа которой не было профессиональных космонавтов. Об этом сообщила сама SpaceX.
Экипаж Inspiration 4 состоял из четырех человек: миллиардер Джаред Айзекман, ассистент врача Хейли Арсено, инженер по обработке данных Крис Семброски и преподаватель Сиан Проктор.
Участники миссии провели на околоземной орбите три дня. По информации SpaceX, они хорошо себя чувствуют после приземления.