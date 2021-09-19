Участники первой космической миссии, в которой не было профессиональных космонавтов, вернулись на Землю

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Компания SpaceX вернула на Землю участников Inspiration 4 — первой в истории космической миссии, среди членов экипажа которой не было профессиональных космонавтов. Об этом сообщила сама SpaceX.

Экипаж Inspiration 4 состоял из четырех человек: миллиардер Джаред Айзекман, ассистент врача Хейли Арсено, инженер по обработке данных Крис Семброски и преподаватель Сиан Проктор.

Участники миссии провели на околоземной орбите три дня. По информации SpaceX, они хорошо себя чувствуют после приземления.

Подробнее про Inspiration 4

SpaceX впервые отправила на орбиту экипаж, в котором нет профессиональных космонавтов. Места для участников миссии оплатил миллиардер Джаред Айзекман Этот полет установил сразу несколько рекордов

Подробнее про Inspiration 4

SpaceX впервые отправила на орбиту экипаж, в котором нет профессиональных космонавтов. Места для участников миссии оплатил миллиардер Джаред Айзекман Этот полет установил сразу несколько рекордов

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой