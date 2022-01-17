Петр Порошенко вернулся в Украину. Его собираются арестовать по делу о государственной измене Еще одним подозреваемым проходит «кум Путина» Виктор Медведчук

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Петр Порошенко приветствует своих сторонников после прибытия в аэропорт Жуляны в Киеве. 17 января 2022 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Утром 17 января пятый президент Украины прилетел в Киев после почти месяца отсутствия. В киевском аэропорту Жуляны его встретили около трех-четырех тысяч сторонников, некоторые принесли с собой флаги Украины и плакаты, например, «Нет диктатуре», «Украине не подходит Ze-любовь», «Украине нужен Порох» или «Порох есть — дадим огня». На паспортном контроле у Порошенко на 15 минут забрали паспорт, а когда вернули, бывший президент заявил, что ему не давали попасть на территорию Украины: «Сомневались, что я Порошенко».

На паспортном контроле в аэропорту следователи Государственного бюро расследований Украины попытались вручить Порошенко повестку в суд по делу о государственной измене, но он отказался взять документ. Затем Порошенко пообщался со своими сторонниками у аэропорта и призвал их поддержать его в суде.

Петр Порошенко проходит подозреваемым по уголовному делу о государственной измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. 20 декабря 2021 года бюро расследований Украины по почте уведомило его, что он стал подозреваемым. Сам Порошенко в тот момент находился за пределами Украины. Он отрицал все обвинения, называя их сфабрикованными.

Порошенко стал подозреваемым по делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах, когда в Донбассе шла война. Адвокат бывшего президента Илья Новиков говорил, что «речь шла о легальной и единственно на тот момент возможной схеме поставки угля с госшахт с оккупированных территорий».

Следователи утверждали, что Порошенко в сговоре с группой людей, «в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций „ЛНР“ и „ДНР“». Подозреваемыми по делу о поставках угля также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого в СМИ называют , и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

В январе 2022-го Печерский районный суд Киева в рамках расследования дела арестовал имущество Порошенко, в том числе квартиры в Виннице и Киеве, а также усадьбу в Козине, земельные участки и акции частных компаний.

Следователи потребовали арестовать Порошенко или назначить залог в размере . Офис генпрокурора Украины в декабре 2021-го подготовил соответствующее ходатайство, направленное в Печерский суд Киева.

Когда утром 17 января Порошенко прибыл в суд, выяснилось, что ему назначили государственного защитника. При этом в зале суда присутствовали адвокаты бывшего президента Игорь Головань и Илья Новиков. Защита Порошенко, а также назначенный адвокат заявили о провокации со стороны следствия.

Представители Порошенко также заявили в суде, что не считают бывшего президента подозреваемым, поскольку ему лично не вручали уведомление о подозрении. Представители прокуратуры ответили, что закон обязывает объявить о подозрении в день подписания соответствующего уведомления, а поскольку Порошенко не явился по вызову, документы отправили по почте.

Решение о мере пресечения для Петра Порошенко пока не принято. Источники «Украинской правды» в партии «Европейская солидарность» допустили, что судебное заседание растянется на два-три дня.

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Александр Бакланов