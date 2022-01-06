Суд в Киеве арестовал имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко

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Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о государственной измене и содействии терроризму, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить», — объявили на заседании суда 6 января.

Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает в себя квартиры в Виннице и Киеве, усадьбу в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний.

«Определение подлежит немедленному исполнению следственным прокурором», — цитирует судью «Интерфакс».

Адвокаты Порошенко заявили, что будут оспаривать решение суда об аресте имущества, а также собираются обращаться по этому поводу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению защиты, главная цель ареста имущества - «помешать политической деятельности Порошенко».

Петр Порошенко — пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» — стал подозреваемым по делу о госизмене 20 декабря. Уголовное дело, как сообщалось, связано с поставками угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». Порошенко находится за пределами Украины.

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