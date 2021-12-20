Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о государственной измене

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Государственное бюро расследований Украины уведомило пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в том, что его подозревают в государственной измене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник.

Поскольку Порошенко находится за пределами Украины, соответствующее уведомление отправили по почте по месту его жительства, регистрации и работы, сообщил неназванный источник УНИАН в правоохранительных органах.

Глава центрального штаба «Европейской солидарности» Александр Турчинов сказал, что Порошенко стал подозреваемым по делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». «Ситуация была сверхсложной, было военное обострение, — заявил Турчинов. — В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны».

В Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко «подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций „ЛНР“ и „ДНР“».

Петр Порошенко ранее отрицал все обвинения, называя их «классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов».

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку на допрос, после чего уехал в неизвестном направлении. В «Европейской солидарности» заявили, что Порошенко уехал с дипломатическим визитом в Турцию и Польшу. 20 декабря Александр Турчинов заявил, что после запланированных встреч и короткого отпуска Порошенко вернется в Украину.

Подозреваемыми по делу о поставках угля также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

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