Библиотека Конгресса показала ранее неизвестное видео с рок-фестиваля «Альтамонт», который считают печальным концом эпохи хиппи Во время выступления The Rolling Stones там был убит один из зрителей

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Библиотека Конгресса США 4 января выложила на своем сайте ранее не публиковавшееся 26-минутное видео без звука, снятое на рок-фестивале «Альтамонт» в 1969 году.

Пленка разделена на два фрагмента. На первый, снятый днем, попали выступления Карлоса Сантаны, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers, Crosby, Stills, Nash & Young. На второй, снятый вечером, — выступление The Rolling Stones. Кроме того, на пленке есть дневные кадры, где показаны стоящие возле сцены Кит Ричардс и Мик Джаггер.

Кто снимал это видео, неизвестно, но записано оно на пленку, которая обычно использовалась для домашних видео. Его нашли в видеоархиве профессора Калифорнийского университета Рика Прелингера, который библиотека Конгресса получила в 2002 году и который с тех пор постепенно оцифровывает и выкладывает в открытый доступ.

Видео из архива библиотеки Конгресса 99thDimension

Фестиваль, на котором сделано видео, прошел в декабре 1969 года на гоночном треке «Альтамонт» в Калифорнии и собрал 300 тысяч зрителей. Его договорились провести группы Grateful Dead, Jefferson Airplane и The Rolling Stones, а организацией занимались в основном люди из команды Grateful Dead. Это был бесплатный концерт, который анонсировали как «„Вудсток“ западного побережья» — по названию фестиваля «Вудсток», который прошел в штате Нью-Йорк в августе 1969-го и стал легендарным.

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«Вудсток» знаменовал собой одновременно и кульминацию, и закат эпохи хиппи, а «Альтамонт» был воспринят как ее печальный конец. Все из-за насилия и наркотиков.

В день фестиваля более 800 человек получили медицинскую помощь из-за употребления ЛСД. Члены мотоклуба «Ангелы ада», которые выполняли роль охранников на фестивале, избивали зрителей и пытавшихся возмутиться музыкантов, используя бильярдные кии и другие подручные средства. Основателя Jefferson Airplane Марти Балина кто-то из «ангелов» ударил так сильно, что он потерял сознание прямо на сцене во время исполнения песни «Somebody to Love». А участника Crosby, Stills, Nash & Young Стивена Стиллза другой «ангел» несколько раз ранил заостренной велосипедной спицей.

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Четыре зрителя во время фестиваля умерли. Один утонул в оросительном канале. Еще двое погибли под колесами автомобиля. Но самой известной стала смерть 18-летнего Мередита Хантера. Во время выступления The Rolling Stones он оказался рядом со сценой (которая была всего метр высотой), и его убил ударом ножа участник «Ангелов ада» Алан Пассаро. Момент гибели Хантера попал в документальный фильм о The Rolling Stones «Дай мне кров». Пассаро впоследствии оправдали: присяжные сочли его действия самозащитой, так как на видео было заметно, что Хантер во время стычки достал револьвер.

«Если бы там был Иисус, его бы распяли», — говорил про «Альтамонт» Мик Джаггер. Журналисты музыкального издания The Rolling Stone, которые подробно описали царивший на фестивале хаос, назвали его причинами плохую организацию: выбранное в последний момент место, неудачно расположенную сцену, плохой звук и, конечно, использование «Ангелов ада» в качестве охранников. «„Альтамонт“ был продуктом дьявольского эгоизма, надувательства, некомпетентности, манипулирования деньгами и, по сути, абсолютного отсутствия заботы о человеке», — говорилось в статье.

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Ольга Корелина