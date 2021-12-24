«Совершенно разные плоскости» Владимир Путин говорит неправду о законе про «иноагентов». Дмитрий Песков попробовал объяснить «Медузе», почему это не так

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Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 24 декабря.

«Медуза»: Дмитрий Сергеевич, объясните, пожалуйста, почему Владимир Путин продолжает уже не в первый раз говорить неправду по поводу закона об «иностранных агентах»? Вчера на пресс-конференции президент демонстрировал знание тонкостей американского закона, рассказывал, что там «иноагентам» грозит, как он выразился, «пятерочка». Российский же закон-аналог президент назвал «более либеральным» и заявил, что у нас по нему не предусмотрена уголовная ответственность. Но ведь это не так. Если открыть статью 330.1 УК РФ «Злостное уклонение от исполнения функций иностранного агента», там прямым текстом написано, что за три нарушения положений закона физическому лицу грозит до двух лет лишения свободы, а руководителю СМИ — «иноагента» — до пяти лет.

Скажите, пожалуйста, как так получилось, что Владимир Путин лучше осведомлен в положениях американского Уголовного кодекса, нежели российского?

Дмитрий Песков: Нет, Владимир Путин в равной степени осведомлен, точнее в первую очередь, конечно, он владеет всеми нюансами нашего законодательства. Но здесь именно речь шла о прямой ответственности. Там вы говорите о злостных нарушениях, вот. В американском законе речь идет о гораздо, даже о не злостных нарушениях. И в этом плане он действительно предусматривает более суровое наказание. Поэтому здесь нету никакой неправды. И президент был достаточно последовательным в своих высказываниях.

«Медуза»: Но ведь Владимир Путин говорит, что у нас в принципе нет уголовной ответственности. Он говорит, что надо просто декларировать свои источники финансирования и все. Но она есть.

Дмитрий Песков: Ну это если злостное. Там же написано «злостное нарушение». То есть это, понимаете, это совсем, это все-таки разные совершенно плоскости. Нельзя же вообще злостное нарушение законодательства оставлять без наказания. Это невозможно, это не может допустить ни одна страна.

«Медуза»: По российской норме злостное нарушение — это три раза в течение года нарушить положения закона. То есть, например, три раза не написать в соцсетях «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО…» и так далее.

Дмитрий Песков: Я все-таки вам предлагаю не вступать сейчас в такие юридические дискуссии. Они сложны и продолжительны по времени. Это, наверное, не является целью конференс-колла. Но в данном случае я просто вам предлагаю методично сформулировать вашу точку зрения и опубликовать ее. Тем более что президент именно говорил о том, что, да, есть смысл заняться проговором тех аспектов правоприменения, которые у цеха вызывают вопросы. Это и надо сделать.

«Медуза»: Спасибо. Мы уже публиковали, но сделаем это еще раз.

Дмитрий Песков: Спасибо вам.

Дмитрий Сергеевич просил разъяснить. Разъясняем

Путин говорит, что «иноагентам» в России не грозит уголовная ответственность. Это неправда Фактчек «Медузы»

Дмитрий Сергеевич просил разъяснить. Разъясняем

Путин говорит, что «иноагентам» в России не грозит уголовная ответственность. Это неправда Фактчек «Медузы»

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