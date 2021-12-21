«Хочешь спросить, совесть у меня есть? Нет у меня совести!» Спасатель МЧС из Улан-Удэ рассказал, как росгвардейцы несколько часов избивали его и угрожали изнасилованием из-за пяти тысяч рублей

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Алексей Попов «Сибирь.Реалии»

Сотрудник МЧС из Улан-Удэ Алексей Попов заявил, что двое сотрудников Росгвардии жестоко избили его и вымогали деньги. Как рассказал Попов изданию « », его задержали вечером 3 августа 2021 года во дворе собственного дома. По словам Попова, росгвардейцы беспричинно остановили его, когда он направлялся на день рождения к брату. Он не сразу понял, что это сотрудники правоохранительных органов, и попытался убежать. Тогда ему пригрозили стрельбой, спросив, «что он там скидывает» и нет ли у него при себе колюще-режущих предметов.

После этого Попова попросили пройти к машине — УАЗу без опознавательных знаков, — достать все из карманов, а затем стали вымогать пять тысяч рублей, которые были у него при себе. Когда спасатель отказался, росгвардейцы заставили его поехать с ними.

При этом, отмечает Попов, сотрудники Росгвардии только соседям, которые вышли на его крики о помощи. Им росгвардейцы заявили, что задержанного нужно проверить, и пообещали вскоре привезти его обратно.

Спасателя несколько часов возили по разным отделам полиции, угрожали ему изнасилованием, избивали, надевали на голову пакеты, записывали на видео, как он сопротивляется.

Все это время они мне угрожали в матерной форме: мол, довыеживался. «Мы сейчас тебя вывезем на речку, ****** в жопу, заснимем все это на камеру, никуда ты жаловаться не пойдешь. Я: «Мужики, это недоразумение. Что я сделал вообще? Давайте я домой пойду, про вас забуду, и вы меня забудете». Они: «Нет. Что мы тебе сейчас скажем, так ты и будешь жить. Подпишешь все, что мы тебе скажем».

Когда спасатель попытался выяснить, за что его бьют, один из росгвардейцев заявил: «Ты чурка». В ответ на возражения он сказал: «Мне ***** (все равно), мне не нравится твой ******** (лицо)». По словам мужчины, от побоев он несколько раз терял сознание.

При любой возможности Попов пытался обратиться за помощью к другим полицейским, прохожим и врачам наркодиспансера, куда его отвезли за справкой о состоянии здоровья. Медики, по его словам, отказались зафиксировать его травмы и вызвать полицию, опасаясь росгвардейцев. В отделе, где избитого спасателя оставили ночевать, обещали вызвать ему скорую помощь, но так и не сделали этого.

4 августа Попова повезли в другое отделение, в котором, по его словам, работали росгвардейцы. Там, рассказал Попов, его уже не били, а пытались «психологически подавить» и угрожали, в том числе потерей работы в МЧС. «Садист самый, помню, все приговаривал: «Что, хочешь спросить, совесть у меня есть? Нет у меня совести!»», — вспоминает Попов.

По дороге они заехали в школу, в которой спасатель подрабатывает и где находился его паспорт. Там травмы Попова успела сфотографировать его коллега. В отделе от него потребовали подписать документ, который он не смог прочитать из-за плохого состояния. Мужчина отказался.

В итоге спасателя обвинили в неповиновении законным требованиям представителям власти (статья 19.3 КоАП РФ). Суд по протоколу прошел в тот же день и продлился, как утверждает Попов, десять минут, без свидетелей и адвоката. В результате спасателя оштрафовали на три тысячи рублей.

Оказавшись дома, Попов вызвал медиков, которые отвезли его в больницу. При обследовании врачи диагностировали у спасателя травму шейного позвонка, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также гематомы по всему телу. Позже он обратился в Следственный комитет и зафиксировал побои.

Через два месяца Попов добился отмены штрафа через Верховный суд. В ходе пересмотра дела спасателя оправдали, пишет «Сибирь.Реалии». По словам правозащитницы Надежды Низовкиной, у Росгвардии было три версии задержания Попова. По одной, мужчина проходил мимо и обругал их, после чего они решили привлечь его за мелкое хулиганство, но так и не сделали этого. По другой, спасатель проходил по ориентировке, по третьей — росгвардейцы заподозрили, что у него были при себе наркотики.

Как отмечает «Сибирь. Реалии», уголовное дело на росгвардейцев пока не заведено, проверка по заявлению Попова продолжается. В пресс-службе регионального СК отказались комментировать ход проверки. Сам Попов до сих продолжает восстанавливаться после произошедшего и жалуется, что ему угрожают те, кто его избивал. Один из них приходил с автоматом к нему в подъезд и требовал поговорить, сообщил спасатель.

Пересказала Ольга Морозова