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Какую компенсацию можно получить за пытки в полиции? А за убийство родственника? Попробуйте понять логику российских судей. Беспросветный тест «Медузы»

Недавно на «Медиазоне» вышло интервью депутата Мосгордумы Сергея Севостьянова, который раньше работал судьей. Одной из причин его ухода из судебной системы стали компенсации, которые он выплачивал пострадавшим. Судьи смотрят на практику и выписывают несопоставимые с ущербом суммы. Мы выбрали несколько случаев, когда потерпевшие через суд добивались компенсации. Попробуйте понять логику российских судей.

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