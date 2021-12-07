Подмосковный штаб по коронавирусу продолжил грубо агитировать за вакцинацию. Он репостнул плакат со словами «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»

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Утром 7 декабря оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Московской области разместил в своем телеграм-канале агитационный плакат с изображением поэта Владимира Маяковского и словами «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!». Первоначально его опубликовал канал «Моблач», а Мособлштаб репостнул запись.

На плакате гигантский Владимир Маяковский стоит перед людьми, которые идут перед автобусом. Это переделка оригинального плаката, призывающего изучать правила дорожного движения. В оригинале Маяковский обращается к идущим людям со следующими словами: «Уважаемые дяди и тети! Скажите, сделайте одолжение: Чего вы нос под автобус суете?! Чего вы прете против движения?!»

СМИ, обратившие внимание на плакат в канале Мособлштаба, назвали его «провокационным», «нестандартным» призывом и «агрессивной агитацией». Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что публикация подобного плаката — это «дурной вкус».

Впервые плакат «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» в июне 2021 года опубликовал пользователь «Живого Журнала» Денис Ануров (ник andeadd). Он разместил несколько агитационных плакатов «в стиле Маяковского», которые создала блогер tblkba «при некотором участии» Анурова. На других плакатах написано:

«Не прячься от общей судьбы, дурачок! Для Спутника V подставляй плечо»

«В кафе не пустили и требуют код? Ты сам виноват — не привился, урод!»

«Боишься вакцину? В штаны продристался? А я в твои годы сто раз прививался»

Судя по открытым источникам, фразу о «гниде» и ковиде начали использовать отдельно от первоначального изображения с Маяковским, например, ее добавили к совершенно другому плакату.

В октябре Мособлштаб опубликовал видео с нецензурным призывом прививаться. В ролике орущему коту пририсовали плашки с переводом мяуканья. Так, была фраза: «Ну что смотришь? ****** [маршируй] на прививку! Пожалуйста». После внимания СМИ оперативный штаб опубликовал цензурную версию ролика.

На фоне пандемии коронавируса в России создают частушки, песни, стихотворения о вакцинации и даже пинап-плакаты о прививках.

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Александр Бакланов