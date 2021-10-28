«Ну что смотришь? ****** [маршируй] на прививку!» Кот из Мособлштаба привился от коронавируса и пассивно-агрессивно призвал поступить так же

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Оперативный штаб Московской области по борьбе с COVID-19 продолжает агитировать сделать прививку от коронавируса всеми доступными средствами — в ход уже пошли мат и мемы с упитанными кошками.

28 октября в официальном телеграм-канале штаба появился ролик с орущим котом. Ему пририсовали плашки с переводом мяуканья. Кот хвастается, что сделал прививку и теперь может «летать за границу, а ты — нет». Заканчивается все наездом посерьезнее: «Ну что смотришь? ****** [маршируй] на прививку! Пожалуйста». Ролик удалили из телеграм-канала, но это, разумеется, не помогло, его можно посмотреть ниже.

Позже Мособлштаб выложил цензурную версию ролика. В ней вместо полетов в другие страны кот хвастается возможностью сходить в музей. В конце кот смягчается и уже без всяких ****** [«маршируй»] просит привиться, не забывая про «пожалуйста». Есть мнение, что за прошлое выступление ему или кому-то еще накрутили хвост.

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