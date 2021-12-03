Депутатам от «Единой России» дали указания, как спорить с противниками вакцинации о чипировании и «цифровом концлагере» Надо пугать расстрелами при Сталине и вспоминать о «числе зверя»

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Сергей Карпухин / ТАСС

Депутаты Госдумы от «Единой России» получили методические рекомендации с аргументами в пользу вакцинации и введения QR-кодов. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК. Подлинность текста изданию подтвердили два единоросса.

В пресс-службе «Единой России» изданию заявили, что партия и аппарат фракции регулярно готовят подобные материалы по ключевым инициативам и актуальным вопросам, чтобы «повысить эффективность и экспертное сопровождение работы фракции».

Методичка получила название «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии». Среди прочего в документе рассказывается, как депутатам надо отвечать на вопросы и развенчивать 10 мифов о вакцинации.

Так, на утверждение о том, что QR-коды — это «начало цифрового концлагеря», единороссам предлагается такой вариант ответа: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как „сатанинской кодификации людей“: тогда говорили о „числе зверя“ и „цифровом концлагере“. Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живет в концлагере».

Сравнение QR-кодов с фашизмом и в «Единой России» посчитали «передергиванием и манипуляцией».

«Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для „черных“ в транспорте», — говорится в одном из вариантов ответа.

На слова о «чипировании» и дальнейшем контроле рекомендуется отвечать: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать?» Также надо рассказывать, что ученые спорят о способности вирусов встраиваться в ДНК человека, а вакцины этого не могут.

Во время подобных дискуссий единороссам также предложили обратиться к истории и рассказать, как бы с противниками вакцинации поступили раньше. По мнению «Единой России»:

при Сталине «раскрыли бы заговор мракобесов» и расстреляли бы в каждом регионе определенное количество противников вакцинации

при Хрущеве их «сослали бы в места не столь отдаленные как агентов империализма»

при Брежневе «закрыли бы в психушке» и «постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник вражеских голосов»

при Горбачеве объявили бы противников прививок «интересным феноменом, лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором»

при Ельцине продавали бы «за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни».

Путин в документе не упоминается. При разговоре о современной России единороссам предлагается отмечать, что российские ограничительные меры мягче, чем в странах Европы и Азии.

Кроме того, депутатам предлагается доносить мысль, что ситуация с коронавирусом в России критическая, «уговоры антиваксеров стоят дорого для страны и всех граждан» и человеческие потери от пандемии сопоставимы с войной.

В свою очередь «Ведомости» со ссылкой на 19-страничные для единороссов пишут о том, как депутатам посоветовали отвечать на вопросы о законопроектах о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте и как объяснять, почему эти меры принимаются сейчас. В частности, в документе говорится, что предлагаемые меры «не ограничивают какие-либо права граждан», а лишь вводят «некоторые условия» для посещения мероприятий и пользования междугородним и международным транспортом.

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