Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области. Он вышел из колонии три месяца назад, отсидев девять лет за другое убийство

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Следственный комитет РФ

Управление МВД по Оренбургской области опубликовало ориентировку на подозреваемого в тройном убийстве в городе Гай, которое было совершено в ночь на 30 сентября. Это 29-летний Александр Лазарев, уроженец города Орска Оренбургской области, ранее судимый. Полиция сообщила, что в ночь убийства он был одет в короткую светло-коричневую куртку под замшу, темные штаны и черные кроссовки, при себе имел черную спортивную сумку с белым узором. Всех, кто видел Лазарева или знает, где он находится, полиция просит позвонить по телефонам +7 961 919 99 94 или +7 999 258 51 46. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее пообещал награду в миллион рублей за информацию о подозреваемом.

Следственный комитет РФ

Лазарев жил рядом с домом, где в ночь на 30 сентября нашли тела трех убитых девушек со следами колото-резаных ран. Две из них были убиты в квартире, еще одна — во дворе дома. Погибших обнаружили спасатели, приехавшие тушить пожар в квартире, который, по версии следствия, преступник устроил, чтобы скрыть следы. Местный сайт «Гай.рф» приводит версию, согласно которой девушки крепко спали в момент нападения — возможно, под действием снотворного. Две из них умерли во сне, третья проснулась и попыталась убежать, но убийца догнал ее во дворе дома. «Московский комсомолец» сообщает, что на одежде убитых были найдены следы ДНК Лазарева.

Все погибшие были студентками медицинского колледжа, им было 17, 18 и 19 лет. Они приехали на учебу из Башкирии.

В 2012 году Лазарев был осужден за другое убийство. Он вышел на свободу три месяца назад. Как сообщает издание «Оренбург медиа», Лазарев был признан виновным в убийстве директора бара «Апельсин» в Орске и получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Лазарев сам явился в полицию с повинной. В ходе следствия выяснилось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с директором бара и ударил его ножом в шею. Лазарев утверждал, что действовал в целях самообороны, но суд не принял такую версию. Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее он уже был судим за разбой.

Перед освобождением Лазарева эксперты прогнозировали «среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе». Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты психологической экспертизы. Из колонии Лазарев приехал в Гай к своей жене, с которой познакомился по переписке во время заключения. «Московский комсомолец» сообщает, что у них есть дочь. После освобождения, по данным издания, Лазарев устроился подсобным рабочим к частному предпринимателю. «МК» также приводит цитаты из характеристики, которую дала Лазареву администрация колонии, где он отбывал срок — «криминальную субкультуру принимает», «после освобождения не имеет определенных планов». Как подозреваемый мог быть связан с убитыми девушкам, полиция пока не сообщает.

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