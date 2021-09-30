В Оренбургской области убили трех студенток, вместе снимавших квартиру. Чтобы скрыть следы, преступник устроил пожар

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В городе Гай в Оренбургской области на месте пожара в квартире в одном из домов найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти, тело еще одной убитой нашли рядом с домом. Об этом сообщило управление СК по региону.

Пожар произошел в ночь на 30 сентября — пожарных вызвали соседи из-за дыма в подъезде, возгорание было ликвидировано в 04:45 на площади пять квадратных метров. В квартире пожарные нашли тела двух девушек с колото-резаными ранениями, тело еще одной было найдено примерно в ста метрах от дома. Все три девушки учились в местном филиале Орского медицинского колледжа, им было 17, 18 и 19 лет. На месте преступления обнаружили нож — вероятное орудие убийства.

Следственный комитет Российской Федерации

Убитые девушки приехали на учебу из Башкирии и вместе снимали квартиру на протяжении двух лет. В колледже сообщили, что претензий по учебе к ним никогда не возникало, они учились хорошо и накануне убийства присутствовали на занятиях.

Утром 30 сентября РЕН ТВ опубликовал фото 18-летнего молодого человека, сообщив, что в ночь убийства он мог быть в квартире. Вскоре сам разыскиваемый пришел в полицию — он заявил, что давно не общался с убитыми и что в последние два дня находился в Уфе. Издание «Новости Оренбурга» сообщило, что его алиби подтвердилось.

Родной брат молодого человека, встречавшийся с одной из девушек, рассказал Life, что накануне вечером общался с ней по видеосвязи и что в квартире на тот момент не было посторонних и все было как обычно. Последнее сообщение девушка прислала ему в 00:46.

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц, официально в нем пока нет подозреваемых. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Григорий Левченко