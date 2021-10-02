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«Медуза», я с тобой

Губернатор Оренбургской области объявил награду в миллион рублей за помощь в поимке преступника, убившего трех студенток и поджегшего их квартиру

Источник: Правительство Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о возраграждении за информацию о преступнике, убившем в городе Гай трех студенток. 

Вознаграждение в размере одного миллиона рублей выделено из резервного фонда областного бюджета. 

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — заявил Паслер. 

Убийство трех студенток в городе Гай произошло в ночь на 30 сентября. Следствие до сих пор не сообщало о наличии подозреваемых в совершении преступления.

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