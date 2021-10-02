Губернатор Оренбургской области объявил награду в миллион рублей за помощь в поимке преступника, убившего трех студенток и поджегшего их квартиру

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о возраграждении за информацию о преступнике, в городе Гай трех студенток.

Вознаграждение в размере одного миллиона рублей выделено из резервного фонда областного бюджета.

«Сегодня мы должны объединиться и помочь следствию. Страшное, циничное преступление должно быть раскрыто, поэтому каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь», — заявил Паслер.

Убийство трех студенток в городе Гай произошло в ночь на 30 сентября. Следствие до сих пор не сообщало о наличии подозреваемых в совершении преступления.

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