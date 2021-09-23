В техасском городке Дель-Рио оказались больше 10 тысяч мигрантов с Гаити. Их разгоняет конный пограничный патруль — и это выглядит страшно Фотографии
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На границе США и Мексики очередной миграционный кризис. Около 14 тысяч мигрантов, главным образом с Гаити, разбили палаточный лагерь в городке Дель-Рио в штате Техас с населением около 35 тысяч человек. Они попали туда из мексиканского города Сьюдад-Акунья, перейдя вброд реку Рио-Гранде. Вероятно, нынешний наплыв мигрантов связан с ослаблением контроля на мексиканской стороне границы и слухами о том, что гаитянам стало легче получить убежище в США.
Прибывшим в Дель-Рио выделили территорию возле моста через Рио-Гранде. Они живут практически под открытым небом, ожидая возможности подать прошение об убежище. Время от времени они возвращаются в Сьюдад-Акунью, чтобы купить еды и воды, зарядить телефоны.
Американские и мексиканские власти начали депортацию гаитян, а берег Рио-Гранде объезжают конные офицеры пограничного патруля США. Несколько дней назад в интернете появились фото, на которых они препятствуют проходу мигрантов на американскую территорию. Сообщалось, что офицеры использовали кнуты, однако, по других данным, у них в руках были только поводья. Белый дом назвал кадры «ужасными», а министерство национальной безопасности США начало расследование.