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Сотрудник пограничного патруля США пытается остановить мигранта, переходящего реку Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года Eric Thayer / Bloomberg / Getty Images

На границе США и Мексики очередной миграционный кризис. Около 14 тысяч мигрантов, главным образом с Гаити, разбили палаточный лагерь в городке Дель-Рио в штате Техас с населением около 35 тысяч человек. Они попали туда из мексиканского города Сьюдад-Акунья, перейдя вброд реку Рио-Гранде. Вероятно, нынешний наплыв мигрантов связан с ослаблением контроля на мексиканской стороне границы и о том, что гаитянам стало легче получить убежище в США.

Прибывшим в Дель-Рио выделили территорию возле моста через Рио-Гранде. Они живут практически под открытым небом, ожидая возможности подать прошение об убежище. Время от времени они возвращаются в Сьюдад-Акунью, чтобы купить еды и воды, зарядить телефоны.

Американские и мексиканские власти начали депортацию гаитян, а берег Рио-Гранде объезжают конные офицеры пограничного патруля США. Несколько дней назад в интернете появились фото, на которых они препятствуют проходу мигрантов на американскую территорию. Сообщалось, что офицеры использовали кнуты, однако, по других данным, у них в руках были только поводья. Белый дом назвал кадры «ужасными», а министерство национальной безопасности США начало расследование.

Мигранты с Гаити идут в США из Мексики через Рио-Гранде, 21 сентября 2021 года Paul Ratje / AFP / Scanpix / LETA

Мигранты, пришедшие в Дель-Рио из Сьюдад-Акуньи, пытаются убежать от сотрудника пограничного патруля США, 19 сентября 2021 года Paul Ratje / AFP / Scanpix / LETA Конный патруль на пути гаитян, переходящих через Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года Felix Marquez / AP / Scanpix / LETA

Переход из Мексики в США через Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года Eric Thayer / Bloomberg / Getty Images

Гаитянские мигранты идут за едой и водой в Сьюдад-Акунью, 21 сентября 2021 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA Вертолет над головами мигрантов, переходящих Рио-Гранде, 21 сентября 2021 года Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA

Автомобили департамента безопасности Техаса рядом с лагерем мигрантов, 22 сентября 2021 года Julio Cortez / AP / Scanpix / LETA

Лагерь мигрантов в Дель-Рио, 21 сентября 2021 года John Moore / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA Семья гаитян в лагере на американо-мексиканской границе, 21 сентября 2021 года John Moore / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Автомобили пограничного патруля США, департамента безопасности Техаса и Национальной гвардии на берегу Рио-Гранде, 22 сентября 2021 года Paul Ratje / AFP / Scanpix / LETA

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