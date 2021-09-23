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Сотрудник пограничного патруля США пытается остановить мигранта, переходящего реку Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
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В техасском городке Дель-Рио оказались больше 10 тысяч мигрантов с Гаити. Их разгоняет конный пограничный патруль — и это выглядит страшно Фотографии

Источник: Meduza
Сотрудник пограничного патруля США пытается остановить мигранта, переходящего реку Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
Сотрудник пограничного патруля США пытается остановить мигранта, переходящего реку Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
Eric Thayer / Bloomberg / Getty Images

На границе США и Мексики очередной миграционный кризис. Около 14 тысяч мигрантов, главным образом с Гаити, разбили палаточный лагерь в городке Дель-Рио в штате Техас с населением около 35 тысяч человек. Они попали туда из мексиканского города Сьюдад-Акунья, перейдя вброд реку Рио-Гранде. Вероятно, нынешний наплыв мигрантов связан с ослаблением контроля на мексиканской стороне границы и слухами о том, что гаитянам стало легче получить убежище в США.

Прибывшим в Дель-Рио выделили территорию возле моста через Рио-Гранде. Они живут практически под открытым небом, ожидая возможности подать прошение об убежище. Время от времени они возвращаются в Сьюдад-Акунью, чтобы купить еды и воды, зарядить телефоны.

Американские и мексиканские власти начали депортацию гаитян, а берег Рио-Гранде объезжают конные офицеры пограничного патруля США. Несколько дней назад в интернете появились фото, на которых они препятствуют проходу мигрантов на американскую территорию. Сообщалось, что офицеры использовали кнуты, однако, по других данным, у них в руках были только поводья. Белый дом назвал кадры «ужасными», а министерство национальной безопасности США начало расследование.

Мигранты с Гаити идут в США из Мексики через Рио-Гранде, 21 сентября 2021 года
Paul Ratje / AFP / Scanpix / LETA
Мигранты, пришедшие в Дель-Рио из Сьюдад-Акуньи, пытаются убежать от сотрудника пограничного патруля США, 19 сентября 2021 года
Paul Ratje / AFP / Scanpix / LETA
Конный патруль на пути гаитян, переходящих через Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
Felix Marquez / AP / Scanpix / LETA
Переход из Мексики в США через Рио-Гранде, 19 сентября 2021 года
Eric Thayer / Bloomberg / Getty Images
Гаитянские мигранты идут за едой и водой в Сьюдад-Акунью, 21 сентября 2021 года
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA
Вертолет над головами мигрантов, переходящих Рио-Гранде, 21 сентября 2021 года
Pedro Pardo / AFP / Scanpix / LETA
Автомобили департамента безопасности Техаса рядом с лагерем мигрантов, 22 сентября 2021 года
Julio Cortez / AP / Scanpix / LETA
Лагерь мигрантов в Дель-Рио, 21 сентября 2021 года
John Moore / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Семья гаитян в лагере на американо-мексиканской границе, 21 сентября 2021 года
John Moore / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Автомобили пограничного патруля США, департамента безопасности Техаса и Национальной гвардии на берегу Рио-Гранде, 22 сентября 2021 года
Paul Ratje / AFP / Scanpix / LETA

Миграция в США

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