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Караван мигрантов из Гондураса пытается прорваться к США. Фотография
09:10, 18 января 2021
Источник: Meduza
17 января в Гватемале
произошли
столкновения между местными силовиками и мигрантами из соседнего Гондураса. Караван мигрантов —
очередной
за последние несколько лет — движется к США, где через несколько дней вступит в должность новый президент Джо Байден, обещавший смягчить жесткую иммиграционную политику нынешнего президента Дональда Трампа. Мигранты, число которых оценивается в девять тысяч человек, пересекли границу между Гондурасом и Гватемалой в конце прошлой недели. Власти Гватемалы
призвали
Гондурас «остановить исход своих граждан» и
пообещали
пресечь «незаконные массовые перемещения» по своей территории.
Sandra Sebastian / AP / Scanpix / LETA
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