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Караван мигрантов из Гондураса пытается прорваться к США. Фотография

Источник: Meduza
17 января в Гватемале <a href="https://abcnews.go.com/International/wireStory/9000-honduran-migrants-cross-north-guatemala-75301723" target="_blank">произошли</a> столкновения между местными силовиками и мигрантами из соседнего Гондураса. Караван мигрантов — <a href="https://meduza.io/feature/2018/10/23/iz-gondurasa-v-ssha-a-eto-bolshe-2000-kilometrov-idut-sem-tysyach-migrantov-tramp-ob-yavil-ih-prestupnikami-i-trebuet-vvesti-chrezvychaynoe-polozhenie" target="_blank">очередной</a> за последние несколько лет — движется к США, где через несколько дней вступит в должность новый президент Джо Байден, обещавший смягчить жесткую иммиграционную политику нынешнего президента Дональда Трампа. Мигранты, число которых оценивается в девять тысяч человек, пересекли границу между Гондурасом и Гватемалой в конце прошлой недели. Власти Гватемалы <a href="https://apnews.com/article/international-news-guatemala-coronavirus-pandemic-immigration-1bcadb342542225ff517b95b81161e4e" target="_blank">призвали</a> Гондурас «остановить исход своих граждан» и <a href="https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55699540" target="_blank">пообещали</a> пресечь «незаконные массовые перемещения» по своей территории.
17 января в Гватемале произошли столкновения между местными силовиками и мигрантами из соседнего Гондураса. Караван мигрантов — очередной за последние несколько лет — движется к США, где через несколько дней вступит в должность новый президент Джо Байден, обещавший смягчить жесткую иммиграционную политику нынешнего президента Дональда Трампа. Мигранты, число которых оценивается в девять тысяч человек, пересекли границу между Гондурасом и Гватемалой в конце прошлой недели. Власти Гватемалы призвали Гондурас «остановить исход своих граждан» и пообещали пресечь «незаконные массовые перемещения» по своей территории.
Sandra Sebastian / AP / Scanpix / LETA