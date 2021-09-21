Поль Русесабаджина спас больше тысячи человек во время геноцида в Руанде. Теперь его посадили на 25 лет по обвинению в терроризме Вы наверняка видели фильм «Отель Руанда», рассказывающий его историю

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Marvin Joseph / The Washington Post / Getty Images

20 сентября суд в Кигали, столице Руанды, отправил в тюрьму 67-летнего Поля Русесабаджину, получившего всемирную известность после выхода голливудского фильма «Отель Руанда» о . Его признали виновным в создании и финансировании группировки, совершившей теракты в 2018-2019 годах.

Русесабаджина получил 25 лет тюрьмы. Обвинение настаивало на пожизненном заключении. Вместе с ним судили еще 20 человек, которых в итоге приговорили к срокам от трех до 20 лет лишения свободы по обвинениям в госизмене, убийстве и участии в террористической организации.

Русесабаджина признал, что руководил Руандийским движением за демократические перемены (MRCD), выступающим против действующего президента страны Поля Кагаме. При этом он отрицал свою ответственность за насилие, которое совершил Национальный фронт освобождения (FLN) — вооруженное крыло MRCD. Суд решил, что эти организации неотделимы друг от друга.

С критикой судебного процесса выступили Бельгия и США, где активист жил последние годы. По словам бельгийского министра иностранных дел Софи Вильмес, Русесабаджину лишили права на справедливое и беспристрастное разбирательство. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «отсутствие гарантий честного суда, о которых сообщалось ранее, ставит под сомнение справедливость приговора». По словам дочери осужденного Карин Канимба, у ее отца не было доступа к адвокатам, а «единственный судья в этом процессе» — президент Руанды Поль Кагаме.

Во время геноцида Поль Русесабаджина спас больше тысячи человек. Когда о нем сняли фильм, он использовал свою популярность для критики властей Руанды

Поль Русесабаджина родился в 1954 году в семье фермера из центральной части Руанды. Его отец был из народности хуту, а мать — из тутси. После школы он недолго изучал теологию, а затем получил работу в отеле и изучал гостиничный бизнес в Кении и Швейцарии.

В середине 1980-х Русесабаджина вернулся в Руанду и устроился в одну из самых престижных гостиниц Кигали — бельгийский Hotel des Mille Collines. В разгар геноцида в Руанде в 1994-м он, будучи менеджером отеля, превратил его в убежище для 1286 человек из числа тутси и умеренных хуту. Ему удавалось откупаться от потенциальных убийц взятками и алкоголем.

Через два года Русесабаджина вместе с семьей покинул Руанду и вскоре перебрался в Бельгию. Там он получил политическое убежище и начал работать водителем такси, иногда рассказывая пассажирам о своей жизни на родине. В 2002 году одним из его клиентов стал кинорежиссер Терри Джордж. Спустя два года он выпустил на экраны фильм «Отель Руанда», сценарий которого основан на истории Русесабаджины. Актер Дон Чидл, сыгравший главную роль в картине, получил номинацию на «Оскар», а сам Русесабаджина — мировую известность и несколько наград, в том числе .

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Русесабаджина использовал свою популярность для критики режима президента Руанды Поля Кагаме, который находится у власти с 2000 года. В частности, в своих мемуарах он заявил, что Кагаме руководит страной ради выгоды небольшой группы избранных тутси, назвав демократию в Руанде «косметической», а систему правосудия — «пустышкой», пишет The New York Times.

В ответ власти Руанды обвинили Русесабаджину в том, что он преувеличивает свою роль во время геноцида и финансирует повстанцев. В его дом в Брюсселе несколько раз вламывались посторонние люди, после чего он перевез семью в Сан-Антонио, штат Техас. С 2010 года власти Руанды неоднократно обращались к Бельгии и США за помощью в поимке Русесабаджины.

Год назад Поля Русесабаджину обманом выманили в Руанду. Он думал, что летит выступать в Бурунди

27 августа 2020-го Русесабаджина прилетел в Дубай и исчез. Через четыре дня стало известно, что его арестовали в Руанде. Семья активиста и правозащитники из Human Rights Watch посчитали, что его похитили. Власти Руанды факт похищения отрицали.

Позже выяснилось, что в Дубае Русесабаджина сел в частный самолет, чтобы отправиться в Бурунди. Там он планировал выступить в нескольких церквях по приглашению местного пастора, впоследствии оказавшегося, как утверждают СМИ, информатором руандийской разведки. Когда рано утром 28 августа самолет с Русесабаджиной сел в Руанде, его арестовали и несколько дней держали связанным в неизвестном месте, которое он описал как «бойню».

Арестованный Поль Русесабаджина в штаб-квартире Бюро расследований Руанды. 31 августа 2020 года Clement Uwiringiyimana / Reuters / Scanpix / LETA

Процесс по делу Русесабаджины начался в феврале 2021 года, после того как суд отклонил доводы защиты о том, что его не могут судить в Руанде, поскольку он не является гражданином этой страны. Русесабаджина поучаствовал в первых заседаниях, а затем решил бойкотировать суд из-за систематического нарушения своих прав. Сообщалось, что в тюрьме ему не давали общаться с адвокатами без свидетелей, забирали конфиденциальные юридические документы, а также угрожали лишить еды, воды и необходимых лекарств. Приговор вынесли 20 сентября в отсутствие обвиняемого, который заявил, что не рассчитывает на правосудие.

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