Герой фильма «Отель Руанда», номинированного на «Оскар», получил 25 лет тюрьмы по делу о терроризме

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Руандиец Поль Русесабаджина — прототип главного героя голливудского фильма «Отель Руанда» — получил на родине 25 лет тюрьмы по обвинению в поддержке террористов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Суд счел, что 67-летний Русесабаджина поддерживал «Национальный фронт освобождения» (FLN) — вооруженное крыло Руандийского движения за демократические перемены (MRCD), выступающего против действующего президента Руанды Поля Кагаме.

Русесабаджина не отрицал, что возглавляет MRCD и финансировал FLN, но утверждал, что не имеет отношения к насильственным действиям группировки. Как заявляют власти Руанды, в 2018-2019 годах группировка совершила два нападения, в которых погибли девять человек.

Во время Поль Русесабаджина был управляющим дорогого отеля в Кигали, столице Руанды, и, по некоторым данным, укрыл в нем более тысячи тутси и умеренных хуту. Позднее он жил в Европе и США.

Русесабаджина получил всемирную известность после выхода в 2004 году фильма «Отель Руанда», снятого по его воспоминаниям. В фильме играл Дон Чидл и Хоакин Феникс. Картина была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2006 году Русесабаджина основал Руандийское движение за демократические перемены (MRCD). Он допускал использование «любых возможных мер», чтобы сместить режим президента Руанды Поля Кагаме, который правит страной с 2000 года.

В 2020 году Русесабаджину обманом заманили в Руанду, когда он находился в Дубае. Один из его соратников убедил его сесть в самолет, сказав, что он направляется в соседнюю с Руандой страну Бурунди.

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