Слышали, что в Петербурге хотят построить 320-купольный храм? К счастью, это не настоящий проект, но «арт-манифестация» Вот чего хотели добиться ее авторы

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15 сентября телеграм-канал про российскую архитектуру «Клизма романтизма» сообщил, что в Петербурге предлагают построить 320-купольный храм. «И не где-нибудь, а на Охтинском мысу, который 10 лет назад градозащитники уберегли от строительства небоскреба „Охта-центра“», — подчеркнул телеграм-канал.

Храм будет выше Исаакиевского собора: его высота составит 141,8 метра, что отсылает к количеству дней Великой Отечественной войны. 320 куполов также имеют символическое значение — они знаменуют предстоящий 320-летний юбилей Петербурга. Кроме того, вокруг храма предлагается разбить ландшафтный парк и сделать парковку на 1703 машиноместа, что соответствует году основания Петербурга, рассказывала «Клизма романтизма».

Авторами проекта телеграм-канал назвал «инициативную группу» PapaUrban. «Коллектив не склонен причислять себя ни к православным активистам, ни к градозащитникам, однако, как утверждают авторы, существующие планы по строительству на этой территории им не нравятся», — написал канал.

Новость о строительстве 320-купольного храма в Петербурге разлетелась по интернету. Часть пользователей соцсетей и некоторые издания восприняли ее всерьез.

Но проект храма, разумеется, оказался не настоящим. Разработавшая его группа молодых архитекторов PapaUrban таким образом хотела привлечь внимание к существующим планам застройки Охтинского мыса, рассказала «Афише» участница объединения Софья Веретенникова.

Есть такой жанр «бумажная архитектура». Это когда берется какая-то острая градостроительная задача и для нее предлагается неосуществимое решение. <…> Наши картинки подчеркнуто абсурдны, и, само собой, мы не пытаемся призвать к строительству храма. Эта постироничная арт-манифестация — метод привлечения внимания к проблеме застройки Охтинского мыса.

Мы в PapaUrban и раньше много работали с этой территорией — разрабатывали альтернативные концепции археологического парка, общественных пространств. <…> Таким образом мы пытались спасти это место от застройки, но все эти проекты внимания не привлекали, они собирали по 10 —15 лайков в соцсетях, и никакого диалога вокруг них не завязывалось.

С 2006 года значительной территорией Охтинского мыса владеет «Газпром нефть». Компания планировала построить там небоскреб «Охта-центр» высотой 396 метров. Но после протестов отказалась от этого намерения и возвела в другом районе Петербурга «Лахта-центр» высотой 462 метра. Он стал самым высоким зданием России и Европы и самым северным небоскребом в мире.

Проект застройки Охтинского мыса компания представила в 2020 году. Там хотят построить комплекс из двух зданий высотой 28 метров, в которых разместят офис «Газпром нефти», конференц-залы, рестораны, спортивный и медицинский центры. Также на территории планируется создать общественную зону и парк.

Противники проекта — среди них депутат Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский, против которого на предстоящих парламентских выборах выставили двоих «двойников», — утверждают, ссылаясь на мнения археологов и краеведов, что застройка Охтинского мыса уничтожит находящиеся там остатки шведских крепостей Ландскрона и Ниеншанц.

«Газпром нефть» заявила, что на четырех охраняемых государством зонах Охтинского мыса строить ничего не будут. Но Вишневский утверждает, что компания готова оставить свободными лишь 15% охраняемой территории. Он и другие защитники Охтинского мыса хотят, чтобы там запретили строить деловой комплекс «Газпром-нефти» и создали вместо него археологический парк.

По словам Ксении Веретенниковой из PapaUrban, застройка Охтинского мыса — это ошибка: не только потому что эта территория ценна с археологической точки зрения, но и потому что в этом районе остро не хватает парков, общественных пространств и зеленых зон. «И если думать об устройстве города, здесь должна быть композиционная пауза, которая ценна своей воздушностью и незастроенностью», — заявила представительница PapaUrban.

Она добавила, что объединение существует с 2014 года и в 2018 году предлагало альтернативный проект благоустройства территории . Там планировали построить Судебный квартал, но в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил создание арт-парка «Тучков буян» на этом месте. «Тогда наша альтернативная концепция громко прозвучала, но с Охтинским мысом так долгое время не получалось, поэтому сейчас мы выбрали чуть более эксцентричный способ напомнить о проблеме», — сказала Веретенникова.

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