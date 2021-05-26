«Лахта-центр 2» напоминает отпиленный рог единорога! 🦄 Вопрос один: как так вышло? Мы спросили у эксперта архитектурного телеграм-канала «Клизма романтизма»

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Компания «Газпром» 25 мая объявила о строительстве в Санкт-Петербурге небоскреба «Лахта-центр 2». Планируется, что высота здания составит 703 метра — выше только башня Бурдж-Халифа в Дубае (ее высота 828 метров). На этом фоне первый «Лахта-центр», построенный для штаб-квартиры «Газпрома», уже не кажется таким гигантским — его высота составляет всего 462 метра.

Архитектор второго «Лахта-центра» Тони Кеттл пояснил, что 703-метровая спиральная башня «символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее». «Символически эта башня дополнит башню „Лахта-центра“ как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры», — заявил Кеттл.

Газпром

Однако у некоторых россиян возникли совсем другие ассоциации. Одним башня напомнила отпиленный рог единорога, другим — знаменитые петербургские сосульки (простите, сосули), а третьим — башню Изенгарда из «Властелина колец», в которой жил злобный маг Саруман.

Увы, это правда: как только замечаешь на фотографиях нового «Лахта-центра» рог единорога, развидеть его уже не получается. Совсем! Но на всякий случай мы решили спросить у экспертов — может, дело в нас и на самом деле нет там никакого рога?

Александр Семенов

Исследователь архитектуры и дизайна, автор телеграм-канала «Клизма романтизма», преподаватель Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица

«Кукурузина», она же «игла», она же «пенис», пробудила от долгой спячки петербургский городской активизм в 2006 году. Тогда «Охта-центр» должен был воткнуться в центре города у слияния Невы с Охтой. Но недовольство горожан услышали на федеральном уровне и к началу 2010-х проект переименовали и перенесли в Лахту. По сути, стекляшка «Газпрома» поставила крест на ненавистном — локальной разновидности российской архитектуры капиталистического романтизма 1990-2000-х. <…> А вот «Газпром» никуда уходить не собирался и в итоге реализовал свою тягу к длинным предметам.

Но на днях выяснилось, что одной башни недостаточно. Большой брат «Лахта-центра» и росточком повыше, и золотом приукрашен, и вообще призван затмить славу своего предшественника. Да и ассоциации он вызывает менее оскорбительные: рог единорога или нарвала — романтично, как в сказке. Такое ощущение, что проектные задания ставились с учетом предыдущих ошибок. Нам, пожалуйста, то же самое, но чтобы никто **** [пенисом] не назвал.

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А по мне, так все равно, какие ассоциации вызывает новая башня. Гораздо интереснее реакция горожан. Будет ли очередная мини-революция? Или горожане больше не готовы и боятся скооперироваться? Или им понравилась предыдущая «игла» — и они готовы подсесть на новую? Будем смотреть по ситуации. А пока «Википедия» учтиво разнесла на две статьи «Охта-центр» и «Лахта-центр», чтобы у вас не возникало негативных мыслей, продиктованных прошлыми масштабными протестами.

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Беседовал о единорогах Максим Иванов