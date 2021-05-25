«Газпром» решил построить еще один небоскреб в Санкт-Петербурге. Его высота составит 703 метра

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Компания «Газпром» заявила, что планирует построить в Санкт-Петербурге новый небоскреб — «Лахта-центр 2». Архитектурная концепция была представлена на межведомственном совете по реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и городом.

По проекту высота здания составит 703 метра. Как отмечает компания, оно станет вторым по высоте в мире.

Сейчас на севере Санкт-Петербурга завершается ввод в эксплуатацию первой башни «Лахта-центр», в которую вскоре переедет штаб-квартира «Газпрома». Высота этого здания составляет 462 метра.

Самое высокое здание в мире — башня Бурдж-Халифа в Дубае. Ее высота составляет 828 метров.

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