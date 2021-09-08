Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин официальной валютой. В тот же день его курс обвалился

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Jose Cabezas / Reuters / Scanpix / LETA

Сальвадор стал первым в мире государством, которое признало биткоин официальным платежным средством наряду с . В стране начал действовать соответствующий закон, принятый в июне по инициативе 40-летного президента .

Президент считает, что официальное использование биткоинов поможет росту экономики страны, предоставит доступ к финансовым услугам гражданам, не имеющим банковских счетов (а это до 70% жителей страны), приведет к созданию новых рабочих мест и сэкономит сальвадорцам, работающим за рубежом, 400 миллионов долларов, которые те ежегодно тратят на комиссии за переводы своим семьям. По данным Всемирного банка, в 2020 году общая сумма таких переводов достигла 5,9 миллиарда долларов, что соответствует почти четверти ВВП Сальвадора.

В качестве примера успешного внедрения биткоина власти приводят проект Bitcoin Beach в небольшом городке Эль-Зонте в 50 километрах от Сан-Сальвадора. Там с 2019 года используют криптовалюту для оплаты услуг и товаров, в том числе первой необходимости. По оценкам руководителей проекта, биткоином пользуются около половины жителей Эль-Зонте.

Согласно закону, курс биткоина к доллару свободно устанавливается рынком, обмен не облагается налогом на прирост капитала, а расходы на комиссию при конвертации правительство берет на себя. Документ также подразумевает, что по всей стране можно будет оплачивать биткоинами товары и услуги, а также платить налоги. От обязательства принимать криптовалюту освобождаются лишь те, у кого нет доступа к необходимым технологиям, хотя власти пообещали проводить необходимое обучение и расширять инфраструктуру. 7 сентября криптовалюту уже принимали в McDonaldʼs, Pizza Hut и Starbucks.

При этом неясно, предусмотрено ли наказание за несоблюдение установленных правил. В законе о нем ничего не говорится, отмечает Financial Times. По словам Букеле, использование биткоина не является обязательным.

Закон начал действовать 7 сентября. В этот день курс биткоина сначала вырос, а потом обвалился

Власти готовились к легализации биткоина несколько месяцев: выделили 150 миллионов долларов на поддержку реформы, начали установку 200 банкоматов для конвертации криптовалюты в доллары и анонсировали запуск биткоин-кошелька , каждому пользователю которого пообещали бонус в виде 30 долларов в биткоинах. При этом 34% жителей Сальвадора не пользуются интернетом.

Накануне вступления закона в силу президент Сальвадора Найиб Букеле объявил в твиттере, что страна закупила первые 400 биткоинов. По оценкам CNBC, они обошлись государству примерно в 20,9 миллиона долларов.

После твитов сальвадорского президента курс биткоина впервые с середины мая преодолел отметку в 52 тысячи долларов. Но в тот же день он резко обвалился, упав ниже 43 тысяч. Букеле и его сторонники обвинили в таком спаде Международный валютный фонд. После снижения курса Сальвадор купил еще 150 биткоинов.

Жители Сальвадора не знают, как пользоваться биткоинами. Они выходили на акции против реформы

Несмотря на то, что рейтинг президента Букеле достигает 85%, жители Сальвадора встретили его инициативу недоверием и протестами. Согласно опросам, большинство сальвадорцев не одобряют легализацию биткоинов, не знают, как ими пользоваться, и считают, что выгоду от реформы получат в первую очередь чиновники, иностранные инвесторы и самые богатые люди.

Marvin Recinos / AFP

Беспокойство также вызывают резкие колебания курса криптовалюты, которая в сентябре 2020 года стоила около 10 тысяч долларов, в апреле 2021-го выросла до 60 тысяч, в июле рухнула до 30 тысяч, а теперь снова растет. Эксперты отмечают, что на курс могут влиять держатели крупных кошельков. К концу 2020 года насчитывалось около двух тысяч кошельков, в каждом из которых содержалась по меньшей мере тысяча биткоинов. Кто их контролирует, неизвестно, но если владельцы решат продать свои активы, курс биткоина может обвалиться.

Другие специалисты критиковали скорость, с которой был принят закон. 5 июня Букеле впервые рассказал, что готовит свою инициативу, и через три дня закон уже был принят без публичных дебатов и технических исследований.

Международный валютный фонд, который год назад предоставил Сальвадору займ и ведет переговоры о новом, опасается, что криптоактивы могут использоваться для отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов. Всемирный банк отметил среди потенциальных неблагоприятных эффектов реформы , а рейтинговое агентство Moodyʼs понизило кредитный рейтинг страны, что может повлиять на стоимость долларовых облигаций Сальвадора.

В свою очередь, Центральноамериканский банк экономической интеграции (CABEI) поддержал инициативу Сальвадора и помог в работе по внедрению криптовалюты. В поддержку реформы также выступили энтузиасты, решившие закупить биткоины на 30 долларов. Сторонники реформы говорят, что принятый в Сальвадоре закон — это показатель «растущего одобрения криптовалюты», и ожидают, что другие страны последуют этому примеру.

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