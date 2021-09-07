«Аэрофлот» лишил зарплаты несколько пилотов, отказавшихся сделать прививку от коронавируса. Профсоюз заявил, что их «подталкивают к увольнению»

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Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Авиакомпания «Аэрофлот» отстранила от работы и оставила без зарплаты несколько пилотов, отказавшихся привиться от коронавируса, сообщил 6 сентября Шереметьевский профсоюз летного состава ( ). Глава профсоюза Игорь Дельдюжов написал гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову письмо, в котором раскритиковал руководство компании за такие решения.

В июне управления Роспотребнадзора в Москве и Московской области обязали организации разных отраслей привить не менее 60% своих сотрудников. Как сообщил Дельдюжов, в «Аэрофлоте» прививки сделали 84% сотрудников. Недавно компания начала отстранять непривитых летчиков — всего в профсоюз с такой проблемой обратились около 10 человек, как командиры экипажей, так и вторые пилоты, рассказал Дельдюжов РБК. Летчиков начали отстранять от работы с 16 августа, а соответствующие приказы вышли 30 августа.

Игорь Дельдюжов написал главе «Аэрофлота», что семьи пилотов «лишили средств к существованию, хотя никто не обязывал работодателя применять такие меры» за отказ от прививки. Глава профсоюза заявил о дискриминации пилотов из-за того, что в других департаментах «Аэрофлота» непривитые сотрудники продолжают работать. Он отметил в беседе с РБК, что работу продолжают в том числе непривитые бортпроводники.

«Подобной ситуации с отстранением нет ни в одной авиакомпании РФ. Применяемые к работникам меры вызывают излишнюю социальную напряженность и подталкивают их к увольнению», — заявил Дельдюжов.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил «Интерфаксу», что в разное время в авиакомпании отстранили от работы шесть пилотов, которых отправили в неоплачиваемый отпуск «по причине отказа от вакцинации». «В сложившихся обстоятельствах эпидемиологическая безопасность является для нас безусловным приоритетом» — отметил представитель компании.

За две недели до этого профсоюз пилотов обратился к руководству «Аэрофлота» с просьбой пересмотреть условия оплаты труда. Профсоюз пожаловался на новые правила, согласно которым оклады командиров воздушного судна и вторых пилотов с января 2021 года остались прежними, но доплата за час полетного времени существенно сократилась. Из-за этого, предупредил профсоюз, компания может скоро столкнуться с дефицитом квалифицированных пилотов.

После этого «Аэрофлот» сообщил, что работает «над изменением вознаграждения летного состава», а также объявил о повышении зарплат бортпроводников до 100-150 тысяч рублей в месяц. В компании сказали, что командир экипажа сейчас получает «примерно 350 тысяч рублей в месяц».

В начале 2020 года, до пандемии COVID-19, зарплаты российских пилотов составляли 500-700 тысяч рублей в месяц. На фоне распространения коронавируса и закрытия авиасообщения зарплаты части летчиков снизились в полтора-два раза и не вернулись на прежний уровень, писал в мае «Коммерсант». В профсоюзе «Аэрофлота» тогда говорили, что капитан воздушного судна получает 150-160 тысяч рублей в месяц, а второй пилот — около 100 тысяч.

В 2017 году «Аэрофлот» заявил о массовом оттоке пилотов компании в Китай и Южную Корею, где им предлагали более высокие зарплаты. Чтобы сохранить кадры, в начале 2018 года авиакомпания повысила зарплату летчикам, пообещав платить наиболее квалифицированным пилотам до 650 тысяч рублей. Это меньше, чем в Китае, где командиры экипажей в то время в среднем зарабатывали 17-25 тысяч долларов в месяц.

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Александр Бакланов