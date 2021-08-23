Профсоюз предупредил «Аэрофлот» о дефиците пилотов из-за снижения зарплат

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«Аэрофлот» может столкнуться с нехваткой пилотов из-за снижения зарплат в компании, говорится в письме главы Шереметьевского профсоюза летного состава ( ) Игоря Дельдюжова, направленного гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову.

Возобновился отток пилотов из «Аэрофлота» в другие российские авиакомпании, где условия труда и оплаты лучше. Если не принять срочных мер, то в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом квалифицированных пилотов, что ставит под угрозу выполнение наших грандиозных планов.

Игорь Дельдюжов отметил, что недовольство оплатой труда растет и сотрудники «начинают спонтанные коллективные действия, не выдвигая, однако, никаких требований». О каких действиях идет речь, он не уточнил.

С 1 января в «Аэрофлоте» вступили в силу новые правила оплаты труда, согласно которым оклады командиров воздушного судна и вторых пилотов остались прежними, но доплата за час полетного времени существенно сократилась, пишет «Интерфакс».

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса «Аэрофлот» объявил о сокращении зарплат руководства на 40%, а также отказался от рекламных контрактов в СМИ.