В Москве на Чистых прудах обсуждают закон о СМИ-«иноагентах» в формате встречи депутатов с избирателями. Проводить митинг мэрия запретила

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Евгений Фельдман / «Медуза»

На Чистых прудах в Москве днем 4 сентября проходит встреча кандидата в депутаты Госдумы, депутата Мосгордумы Сергея Митрохина с избирателями. Главная тема встречи — обсуждение закона о СМИ — «иностранных агентах».

Издание «The Insider» объявлено в России СМИ — «иностранным агентом». Мы сообщаем вам об этом по требованию властей.

Евгений Фельдман / «Медуза»

Евгений Фельдман / «Медуза»

Евгений Фельдман / «Медуза»

4 сентября профсоюз журналистов собирался провести в центре Москвы митинг против закона об «иностранных агентах». Однако мэрия отклонила заявку на митинг, сославшись на то, что в городе из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение публичных мероприятий.

Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе Сергей Митрохин, предложили провести в этот день встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ. Для встреч с избирателями действуют другие правила, чем для митингов.

22 августа журналисты провели серию одиночных пикетов против признания СМИ «иностранными агентами» у здания ФСБ на Лубянке. Были задержаны 12 человек. Почти всех задержанных отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга. На одиночные пикеты журналисты вышли на следующий день после того, как в список СМИ-«иноагентов» были включены , и семь журналистов. Это стало пятым расширением списка за последние четыре месяца.

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