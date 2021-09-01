Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. Под конец торжества к ним пришла полиция

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23-летний рэпер Алишер Моргенштерн и 21-летняя блогер и студентка сыграли свадьбу. Видеозаписи подготовки к свадьбе и самого торжества молодожены опубликовали в сторис в инстаграме (осторожно, есть мат).

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина познакомились в 2017 году в Уфе, когда девушке было 17 лет. Они встречались до 2019 года, затем расстались, а спустя некоторое время сошлись вновь. Зинатуллина несколько раз снималась в клипах Моргенштерна.

Свадьба прошла 31 августа в Москве. Ее провели в соответствии с русскими свадебными традициями. Моргенштерн с букетом из чупа-чупсов в руках пришел к дому Дилары и стал кричать, что любит ее. Затем он прошел по подъезду, на стенах которого висели плакаты «Жених без памяти влюблен. Готов к семье и браку он!», «Невеста наша влюблена. Для счастья в браке создана!» и «Имя любимой — дорого ****** (ужас)». Друзья Дилары в этот момент были в футболках с ее изображением.

Телеканал РЕН сообщил, что жених невесту. Подруги Дилары устроили Моргенштерну конкурсы, например, он должен был вытащить самую короткую зубочистку из яблока, но не смог этого сделать — в итоге стал говорить комплименты невесте. Выкуп закончился под крики «Горько!».

Регистрация брака состоялась в одном из городских загсов. Жених и невеста приехали туда на автомобиле Daewoo Nexia, на котором, по словам Дилары Зинатуллиной, Моргенштерн «катал» ее еще в 2017 году. Это автомобиль дедушки рэпера, который артист специально привез из Уфы в Москву. По пути на регистрацию пара попала в дорожную пробку. Возле загса Моргенштерн и его невеста сфотографировались с двумя подростками, проходившими мимо, причем рэпер снял штаны.

Зинатуллина выложила несколько фотографий, сделанных при регистрации, а также видео с Моргенштерном, который эпатажно танцует сразу после заключения брака. Из загса пара уехала на старом белом лимузине с бежево-оранжевыми сиденьями в салоне.

Свадьбу отмечали на черном теплоходе «Рио-1», рассчитанном на 500 человек, который весь день стоял на набережной Тараса Шевченко у «Москва-Сити». Судя по фото и видео Life, на одном из бортов висел баннер со словами «Алишер и Дилара» и рисунком Купидона с сердцем, в которое вписали аббревиатуру АД. Также на теплоходе установили две большие черные скульптуры людей, части которых соединили монтажной пеной. Напротив сцены поставили 26 двуспальных кроватей с черными простынями. К свадьбе также подготовили бургеры с черными булками, самсу и пельмени. Гостей на теплоход пускали по билетам, которые стоили 50 тысяч рублей.

До начала торжества на набережной стали собираться гости. Блогеры Эльдар Джарахов и Дилан устроили потасовку: они дали друг другу по оплеухе, прежде чем их разняли. На мероприятие прибыла блогер и телеведущая Настя Ивлеева, которая появилась в черном платье с вуалью. Среди других гостей — соратник Моргенштерна, битмейкер и певец Slava Marlow, а также тиктокер и рэпер Даня Милохин.

Когда на место приехали молодожены, их встретили артисты в цыганских нарядах. Алишер и Дилара запустили в небо белых голубей. На набережной возле пары ходили охранники.

Ведущей праздника стала блогер Ксения Собчак, которая весь день сопровождала Моргенштерна. «Один подающий надежды артист хотел стрясти с меня бабки за интервью. Чем кончилось? Свадьбой конечно!» — написала Собчак в инстаграме. На свадьбе выступил певец Артур Пирожков (он же комик Александр Ревва), который пожелал жениху и невесте никогда не терять страсти в отношениях. В какой-то момент гости свадьбы носили маски с лицом Моргенштерна.

К свадьбе приготовили торт, вес которого, как утверждается, составил 666 килограммов, а высота — 166,6 сантиметра. «В этот торт ушло три тысячи яиц, 200 килограммов крема, 50 килограммов сливочного масла, 50 килограммов шоколада, 33 килограмма ядер конопли и 33 килограмма муки конопли, — рассказала кондитер Марина Синицкая. — Это наш авторский десерт — конопляный торт». Кондитер отметила, что торт не имеет наркотического эффекта. На верхушке торта установили фигуру жениха в свадебном платье, который держит в руках невесту в мужском костюме.

Когда уже стемнело, жених и невеста обменялись нарядами. Моргенштерн в свадебном платье прыгнул со стола на огромный торт, повалив большую его часть на пол. А Дилара в костюме жениха и с сигаретой во рту проехала по теплоходу верхом на лошади, которую за поводья вела Ксения Собчак.

Ночью на теплоход пришли полицейские, которые, предположительно, искали наркотики. Гостей мероприятия примерно 15 минут не выпускали с судна. Когда полицейские ушли, ничего не найдя, гости также покинули теплоход.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Александр Бакланов