В Красноярском крае нашли 56 погибших оленей. Инспектор охотнадзора заявил, что 17 из них были застрелены. Теперь его вынуждают уволиться

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Дикие северные олени в Красноярском крае Виталий Данильченко / ТАСС

В ночь на 3 августа на реке в окрестностях села Хатанга Красноярского края обнаружили десятки мертвых оленей, сообщило местное издание «Хатанга.рф». Оно выложило фото мертвых и раненых особей и отметило, что животные были «буквально расстреляны». Поскольку туши убитых оленей не забрали, «Хатанга.рф» предположила, что это был отстрел из «спортивного интереса».

Из официальных лиц первым на место происшествия прибыл инспектор охотнадзора Александр Беляев. Он рассказал изданию NGS24, что насчитал 56 мертвых особей. Из них 17 были убиты выстрелами из огнестрельного оружия, остальные утонули при переправе через реку, считает Беляев.

При этом, по его словам, ветеринарный инспектор почему-то занизил число застреленных оленей, а полиция не стала забирать их туши — хотя Беляев убежал полицейских, что их надо отправить на экспертизу. На следующий день мертвых оленей на месте уже не было, говорит инспетор.

После этого инцидента на Беляева стали оказывать давление: его вынуждают уволиться с работы «третьи лица», заявил инспектор, не уточняя подробностей.

Я хотел защитить животных и наших людей. Охотиться на оленей можно, если есть лицензия, но по ним нельзя стрелять, если они бегут в воде, — в этом случае животное находится в заведомо беспомощном положении. Убийство, особенно молодых животных, неизбежно приведет к уменьшению численности особей, а это же в том числе еда и заработок малых народов Севера.

Управление МВД Красноярского края подтвердило, что на берегу реки Хатанга в пяти километрах от одноименного поселка были обнаружены 56 погибших оленей. Однако, по предварительным данным правоохранительных органов, только две особи имеют огнестрельные ранения.

Остальную основную массу составляют телята дикого северного оленя, которые предположительно в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу, на тушах отсутствуют какие-либо повреждения.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинение крупного ущерба (часть 1 статьи 258 УК РФ). За это предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Сейчас в Красноярском крае идет миграция северного оленя. Животные перемещаются с Таймыра на юг, в Эвенкию сообщило краевое правительство.

Значительным препятствием для животных становятся водные переправы. Им приходится одномоментно и массово преодолевать расстояния до двух и более километров по реке. По словам ученых, это испытание для оленей и, в первую очередь, для молодняка, которое проходят не все. В этом году зафиксирован подобный случай на реке Хатанга. Специалисты называют это естественным процессом миграции.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), популяция дикого северного оленя в России сокращается: сейчас по всей стране насчитывается примерно 900 тысяч особей, хотя еще несколько десятилетий назад их было около полутора миллионов. Ранее в Красноярском крае уже выявляли случаи массового браконьерства на северного оленя; в 2017 году браконьеры убили около 20 тысяч особей, сообщал WWF.

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Ольга Корелина