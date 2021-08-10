В больнице Северной Осетии прорвало трубу подачи кислорода. Погибли девять из 13 пациентов на ИВЛ Выжившим доставляют кислород из других регионов

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Ольга Смольская / ТАСС

В Северной Осетии девять пациентов больницы погибли из-за сбоя в подаче кислорода. Авария произошла в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе. В реанимации медучреждения находился 71 человек, среди которых 13 — на инвазивной системе вентиляции легких. Девять из них погибли из-за поломки системы обеспечения кислородом.

Среди погибших пациентов были восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. У всех был коронавирус. Они находились в тяжелом состоянии с 90-процентным поражением легких, заявил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло. «Однозначно сказать о том, что именно привело к гибели, пока нельзя. Покажет экспертиза», — сказал он.

Причиной сбоя в подаче кислорода стал прорыв кислородной трубы. По словам Меняйло, «произошел прорыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода». Разгерметизация была обнаружена и устранена в течение 30-40 минут, отметил глава Северной Осетии. По предварительным данным, причиной аварии стала изношенность оборудования, сообщил источник «Интерфакса».

Выживших пациентов перевели на резервные источники кислорода. Для наблюдения за ними были мобилизованы все свободные врачи-реаниматологи Северной Осетии, заявили в региональном Минздраве. В больницу, где произошла авария, доставят кислород из других регионов — в частности, из Краснодарского края, Ставрополья и Кабардино-Балкарии. Этого кислорода хватит для бесперебойной подачи пациентам на время устранения аварии, заверили в Минздраве Северной Осетии.

СК возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Глава СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. Меняйло пообещал обеспечить больницы Северной Осетии кислородными станциями, предупредив, однако, что «быстро мы их не поставим». Во Владикавказ направилась группа реаниматологов центра медицины катастроф Минздрава и специалисты Росздравнадзора.

Случаи гибели пациентов из-за нехватки кислорода уже происходили в Подмосковье и Ростове-на-Дону. В подмосковной больнице умерли три пациента, в ростовской, как предполагается, от пяти до 10 человек. Ростовские власти отрицали, что причиной смерти пациентов стал сбой подачи кислорода. После инцидента СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности, министр здравоохранения Ростовской области и глава управления здравоохранения Ростова покинули свои посты.

Ольга Корелина