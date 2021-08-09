В Северной Осетии девять человек погибли из-за перебоя с подачей кислорода в больнице

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Во Владикавказе девять человек погибли из-за прорыва трубы для подачи кислорода в больнице, сообщает РБК со ссылкой на Минздрав Северной Осетии.

Произошел прорыв кислородной трубы, оперативно поломка обнаружена, все службы работают над устранением. К сожалению, на данный момент девять пациентов скончались. Они находились в крайне тяжелом состоянии в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ. Подача кислорода для остальных пациентов налажена, они сразу же были обеспечены кислородом через резервные баллоны.

Как уточняют «Интерфакс» и ТАСС, инцидент произошел в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе. У всех погибших пациентов был коронавирус.

По предварительным данным, причиной аварии стала изношенность подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации, сообщил источник «Интерфакса».

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что с завтрашнего дня во всех больницах республики будет обеспечена резервная подача кислорода.

Ранее случаи гибели пациентов из-за сбоя с подачей кислорода происходили в больницах Подмосковья и Ростова-на-Дону. Врач, сообщивший о гибели 13 пациентов в ростовской больнице, позднее уволился.