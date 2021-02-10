В больнице в Подмосковье три человека умерли в реанимации из-за сбоя в подаче кислорода

В Никольской больнице в Одинцовском районе Подмосковья трое пациентов реанимационного отделения умерли из-за сбоя в подаче кислорода.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости представители экстренных служб, не став уточнять иные подробности.

Росздравнадзор по Москве и Московской области проведет проверку в связи с сообщениями о гибели пациентов, сообщается на сайте ведомства. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

У погибших пациентов, следует из сообщения регионального Росздравнадзора, была коронавирусная инфекция.

ТАСС в свою очередь со ссылкой на источник передает, что отключение кислорода произошло в ковидном отделении больницы. По его словам, ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не было. Проводятся следственные мероприятия.

Обновление: По факту смерти пациентов возбуждено уголовное дело, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет РФ. Статья УК, по которой возбуждено дело, пока не названа.

В мае в больницах Москвы и Петербурга произошли пожары, в которых погибли в общей сложности шесть человек. Предварительной причиной было названо короткое замыкание в аппаратах искусственной вентиляции легких «Авента-М». Использование этих аппаратов ИВЛ было временно приостановлено, однако затем больницам вновь разрешили использовать «Авенту-М», но проведя дополнительную проверку оборудования.