Эта фотография стала символом кризиса с лесными пожарами в Турции Вот история создания этого кадра

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Украинский фотограф Михаил Бочкарёв во время отдыха в Анталье сделал один из самых запоминающихся снимков кризиса в Турции, вызванного лесными пожарами.

Фотография мальчика, забывшего о купании при виде пожарного самолета на фоне затянутого дымом неба над пляжем, набрала в инстаграме фотографа почти 25 тысяч лайков, а обстоятельствами создания снимка заинтересовались мировые СМИ. Экоактивисты и журналисты, в том числе Дэвид Уоллес-Уэллс, автор книги «Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления», назвали ее яркой иллюстрацией последствий изменения климата (впрочем, среди многих других изображений ежегодных пожаров и без особенных на то научных оснований).

В разговоре с Vice Бочкарев объяснил, что нашел удачный кадр всего за несколько минут. «Я приехал в Турцию на свидание с моей подругой из России, — из-за сложившейся политической ситуации мы не можем посещать друг друга дома. Я был в номере, и сначала увидел дым, а затем и самолеты с вертолетами. Вышел на пляж с камерой, но было так жарко, около 37 градусов, что уже через 15 минут я вернулся обратно».

В этом году лесные пожары в Турции достигли рекордных масштабов. По словам профессора Юсуфа Серенгила из Стамбульского университета, слова которого приводит Daily Sabah, общая площадь, пройденная огнем, уже составила 157 тысяч гектар, в то время как в среднем с 2008 года за соответствующий период сгорало не более 17 тысяч гектар леса. Нынешний показатель, например, превышает всю площадь сгоревшего леса в ЕС в 2018 году.

Масштабные лесные пожары в Турции начались в этом году на средиземноморском побережье страны в конце июля. В начале августа группировка «Дети огня», связанная с , взяла на себя ответственность за лесные пожары в Турции. Из-за приближающегося огня 5 августа был эвакуирован персонал угольной электростанции Кемеркей в эгейской провинции Мугла на юго-западе страны Турции и близлежащий город Орен.

Здесь и здесь можно посмотреть на развитие ситуации с пожарами в Турции по спутниковым снимкам, а здесь и здесь — историческую статистику по пожарам в стране (лесным и общим, соответственно).

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Александр Ершов