Курдская группировка «Дети огня» призналась в поджогах, из-за которых в Турции начались лесные пожары

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Группировка «Дети огня», связанная с , взяла на себя ответственность за лесные пожары в Турции.

В заявлении группировки подчеркивается, что она устроила пожары, так как «турецкий режим не понимает другого языка», и только таким образом можно «поставить его на колени».

Лесные пожары в южных провинциях Турции, где находится большинство курортов страны, продолжаются с 28 июля. Их жертвами стали шесть человек, более 400 пострадали. Из-за пожаров властям пришлось эвакуировать несколько отелей в Бодруме и Мармарисе.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 31 июля заявлял, что власти не исключают, что пожары начались с поджогов. «Если есть предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание», — говорил Эрдоган.

Группировка «Дети огня» на протяжении нескольких лет занимается поджогами лесов в Турции. Высокопоставленные члены Курдской рабочей партии неоднократно выражали поддержку таким действиям.

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