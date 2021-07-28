В турецкой Анталье крупный лесной пожар перекинулся на город Манавгат. Пострадали несколько десятков человек, четыре жилых квартала эвакуировали

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Днем 28 июля лесной пожар, начавшийся в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья, перекинулся на жилые районы, сообщили местные власти. Пожар начался в ближайшем лесу в четырех местах на фоне 40-градусной жары. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Огонь затронул жилые дома. Над городом виден густой черный дым. Жителей четырех городских кварталов эвакуировали.

TRT Haber

К тушению пожара привлекли как минимум один самолет, 19 вертолетов и более 400 пожарных. В Манавгат также направили спасателей из других городов. Пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, говорят местные чиновники.

Мэр Антальи Мухиттин Бёджек сказал, что это самый крупный пожар, который он когда-либо видел. Он считает подозрительным, что огонь вспыхнул сразу в четырех местах. По этому поводу будет проведено расследование. В результате пожара пострадали 30 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Власти Антальи уверяют, что пожар в районе Манавгата никак не угрожает безопасности туристических объектов. На место пожара вылетел министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

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Александр Бакланов