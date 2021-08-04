The Guardian узнала, кто потерял секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма. Это кандидат (видимо, уже бывший) на пост посла в НАТО

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Эсминец «Дефендер» Georgian Interior Ministry / AP / Scanpix / LETA

Секретные документы Минобороны Великобритании, обнаруженные на автобусной остановке, потерял чиновник Ангус Лэпсли, пишет The Guardian со ссылкой на несколько источников в правительстве.

Почти 50 страниц документов, в том числе касающихся прохода британского эсминца «Дефендер» вблизи берегов Крыма, нашли в июне на автобусной остановке в графстве Кент. Прохожий, обнаруживший папку с документами, передал ее в редакцию «Би-би-си». Тогда сообщалось, что документы принадлежали высокопоставленному чиновнику из министерства обороны Великобритании, но его имя не называлось.

Как удалось выяснить The Guardian, Ангус Лэпсли в июне рассматривался как кандидат на пост представителя Великобритании в НАТО. После произошедшего, по данным издания, Лэпсли отстранили от работы с секретными сведениями, назначили в отношении него проверку и перевели из Минобороны в министерство иностранных дел и международного развития, откуда он ранее пришел в оборонное ведомство.

Окончательное решение о том, какому наказанию будет подвергнут чиновник, пока не принято. Наиболее распространенным наказанием для госслужащих в такой ситуации, пишет The Guardian, является временная приостановка допуска к секретным материалам, без которого они не могут выполнять свою работу.

Источники издания отметили, что Лэпсли по-прежнему является кандидатом на пост представителя Великобритании в НАТО, хотя теперь его назначение на эту должность под большим вопросом.

Лэпсли, пишет The Guardian, находился на госслужбе с 1991 года и, в частности, работал в администрации премьер-министра Тони Блэра. О каких-либо нарушениях с его стороны ранее не сообщалось.

При этом источники издания отмечают, что такие документы, как те, которые были обнаружены на автобусной остановке, по правилам вообще нельзя было выносить из здания, не поместив их в специальный защищенный кейс.

Минобороны ранее заявило, что не будет давать никаких комментариев по поводу личности чиновника, потерявшего документы. Статью The Guardian в министерстве обороны также комментировать не стали.

Тот факт, что Минобороны публично не отчитывается о наказании виновного в потере документов, а его кандидатуру даже по-прежнему рассматривают на пост представителя в НАТО, считают источники издания, создает опасный прецедент и подает плохой пример. По их мнению, руководству Минобороны и других госучреждений теперь будет сложнее наказывать сотрудников за нарушение правил работы с секретными документами.

23 июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец «Дефендер» нарушил российскую границу в Черном море у мыса Фиолент в Крыму. По утверждению военных, корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил «предупредительное бомбометание».

В Минобороны Великобритании отрицали, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Британские военные заявили, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права.

Из-за инцидента британского посла в Москве вызвали в МИД РФ, выразив ему «решительный протест». По данным британских СМИ, решение о проходе эсминца у берегов Крыма принимал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Документы, найденные на автобусной остановке, в числе прочего подтверждали, что эсминец намеренно приблизился к Крыму, хотя у него был и запасной маршрут.

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